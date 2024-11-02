Не 2 августа и давно не ВДВ: когда в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск

Украинские десантники отмечают профессиональный праздник 21 ноября. В этот день православная церковь чествует архистратига Михаила. День десантно-штурмовых войск был установлен указом президента от 21 ноября 2017 года.

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Многие помнят советский праздник "День ВДВ", который отмечали с особым размахом. OBOZ.UA рассказывает, почему Украина давно не празднует пережитки советского "дня ВДВ" и как возник День десантно-штурмовых войск

День десантно-штурмовых войск

Десантно-штурмовые войска – это отдельный род войск ВСУ, в состав которого входят десантно-штурмовые, воздушно-десантные и аэромобильные части. Девиз ДШВ – "Всегда первые". На берете военного ДШУ изображен знак с куполом парашюта, крыльями и огненным мечом архангела Михаила.

Штурмовикам работают в сложных условиях и выполняют ряд важнейших задач:

захват и удержание ключевых объектов в тылу врага во время парашютных операций;

сопровождение наступательных операций и быстрое прикрытие;

создание плацдарма в тылу противника;

штурм и захват зданий;

блокировка и уничтожение враждебного десанта;

освобождение заложников и выполнение других специальных операций.

С начала полномасштабной войны бойцы ДШВ вместе с другими частями и подразделениями ВСУ героически противостоят российским оккупантам.

История праздника

Подразделения под названием "ВДВ" нет в украинской армии с 21 ноября 2017 года. "Высокомобильные десантные войска" официально переименовали в "Десантно-штурмовые войска" ВСУ, а голубые береты заменили на бордовые.

Исторически советская традиция Дня ВДВ началась 2 августа 1930 года. Тогда на учениях под Воронежем впервые были десантированы с парашютами 12 (по другим данным – 7) бойцов. Это был один из первых десантов в мировой истории.

В годы существования СССР ВДВ (из русского – "Воздушно-десантные войска") были элитным подразделением. Ежегодно 2 августа проводились показательные выступления бойцов и массовые громкие празднества. В обществе закрепился российский стереотип "пьяных десантников", купающихся в фонтанах.

Долгое время украинские десантные войска официально назывались "аэромобильными", а в 2012 году было утверждено название "высокомобильные десантные войска" – поэтому вернулась и советская аббревиатура ВДВ.

21 ноября 2017 года президент подписал указ "О Дне Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины" с целью начала современных традиций чествования подвигов военных в борьбе за территориальную целостность и независимость Украины.

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