Маринованный лук к шашлыку и сельди: рассказываем, как правильно готовить, чтобы не горчил

Маринованный лук – идеальное дополнение для шашлыка, а также к сельди, салатам и закускам. И к тому же готовится он элементарно, самое главное – устранить горечь из лука.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, главное – не горького маринованного лука.

Ингредиенты:

Вода 250 мл.

Зелень пучок

Уксус 3 ст.л.

Соль 1 ст.л.

Сахар 1 ст.л.

Лук 300 г

Способ приготовления:

1. К воде добавляем уксус, соль, сахар, зелень перемешиваем до растворения специй.

2. Нарезаем лук, кладем в раствор, перемешиваем и ставим в холодильник минимум на час.

3. После слейте воду и подаем.

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