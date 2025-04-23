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Маринованный лук к шашлыку и сельди: рассказываем, как правильно готовить, чтобы не горчил

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
555
Маринованный лук к шашлыку и сельди: рассказываем, как правильно готовить, чтобы не горчил

Маринованный лук – идеальное дополнение для шашлыка, а также к сельди, салатам и закускам. И к тому же готовится он элементарно, самое главное – устранить горечь из лука.

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Маринованный лук для блюд

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, главное – не горького маринованного лука.

Рецепт лука

Ингредиенты:

  • Вода 250 мл.
  • Зелень пучок
  • Уксус 3 ст.л.
  • Соль 1 ст.л.
  • Сахар 1 ст.л.
  • Лук 300 г 

Способ приготовления:

1. К воде добавляем уксус, соль, сахар, зелень перемешиваем до растворения специй.

Маринад для лука

2. Нарезаем лук, кладем в раствор, перемешиваем и ставим в холодильник минимум на час.

Как и сколько мариновать лук

3. После слейте воду и подаем.

Готовый лук

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