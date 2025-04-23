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Маринованный лук к шашлыку и сельди: рассказываем, как правильно готовить, чтобы не горчил
Маринованный лук – идеальное дополнение для шашлыка, а также к сельди, салатам и закускам. И к тому же готовится он элементарно, самое главное – устранить горечь из лука.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, главное – не горького маринованного лука.
Ингредиенты:
- Вода 250 мл.
- Зелень пучок
- Уксус 3 ст.л.
- Соль 1 ст.л.
- Сахар 1 ст.л.
- Лук 300 г
Способ приготовления:
1. К воде добавляем уксус, соль, сахар, зелень перемешиваем до растворения специй.
2. Нарезаем лук, кладем в раствор, перемешиваем и ставим в холодильник минимум на час.
3. После слейте воду и подаем.
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