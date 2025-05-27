Не каша: что приготовить из полезной и бюджетной овсянки для перекуса

Овсянка – очень вкусная и полезная крупа, которая может быть основой для каши, а также супа. Еще из нее можно делать десерты, печенье, а также сытные овсяноблины с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овсяноблина с авокадо, который будет отличным вариантом перекуса и завтрака.

Ингредиенты:

овсянка 5 ст.л

яйцо 1 шт

молоко 2 ст.л

щепотка соли

авокадо

горчица в зернах

вяленые томаты

листья салата

Способ приготовления:

1. Перебейте в блендере овсянку, добавьте яйцо, соль, молоко и перемешайте.

2. Вылейте смесь на сковороду, обжарьте блин.

3. Выложите во внутрь авокадо, добавьте горчицу, специи, вяленые томаты, зелень и сверните.

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