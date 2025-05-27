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Не каша: что приготовить из полезной и бюджетной овсянки для перекуса
Овсянка – очень вкусная и полезная крупа, которая может быть основой для каши, а также супа. Еще из нее можно делать десерты, печенье, а также сытные овсяноблины с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овсяноблина с авокадо, который будет отличным вариантом перекуса и завтрака.
Ингредиенты:
- овсянка 5 ст.л
- яйцо 1 шт
- молоко 2 ст.л
- щепотка соли
- авокадо
- горчица в зернах
- вяленые томаты
- листья салата
Способ приготовления:
1. Перебейте в блендере овсянку, добавьте яйцо, соль, молоко и перемешайте.
2. Вылейте смесь на сковороду, обжарьте блин.
3. Выложите во внутрь авокадо, добавьте горчицу, специи, вяленые томаты, зелень и сверните.
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