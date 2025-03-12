Не мойте духовку уксусом: какое средство справится лучше

Чистка духовки – не самое приятное дело, особенно если внутри накопился слой жира и нагара. Многие хозяйки привыкли использовать уксус, но он не всегда дает желаемый результат. Запекшийся жир становится твердым, и обычные средства не всегда справляются с таким загрязнением. Однако есть простой и эффективный метод, который поможет быстро избавиться от грязи без лишних усилий.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, какое средство лучше использовать. Вы узнаете, как правильно очистить духовку.

Почему сода эффективнее уксуса

Сода – это сильнощелочное средство, легко растворяющее жировые отложения и пригоревшие остатки пищи. В отличие от уксуса, действующего поверхностно, сода обеспечивает глубокую очистку. Она хорошо справляется с грязью и не повреждает покрытие духовки.

Как правильно мыть духовку содой

1. Смешать 250 г соды с теплой водой до состояния густой пасты.

2. Получившуюся пасту равномерно нанести на внутренние стенки духовки, избегая нагревательного элемента.

3. Особенно тщательно покрыть места с наибольшим загрязнением.

4. Для лучшего результата оставить пасту на 30 минут или на ночь.

5. Окунуть решетки в горячую воду с содой и оставить на 30 минут.

6. После этого почистить их губкой или щеткой.

7. Удалить остатки соды влажной тряпкой.

8. Перед использованием убедитесь, что духовка полностью высохла.

Почему не стоит использовать уксус

Уксус часто применяют как натуральное чистящее средство, но он не так эффективен против устаревшего жира. Он хорошо подходит для легкой очистки или устранения запахов, однако не всегда справляется с тяжелыми загрязнениями. Чтобы духовка всегда оставалась чистой, достаточно раз в месяц проводить профилактическую очистку содовой пастой. Это поможет избежать накопления жира и значительно облегчит дальнейшую уборку.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, почему губки для посуды имеют разный цвет.