Не мутнеет и не кристаллизуется: назван лучший метод хранения меда

Прозрачный мед известен своим золотистым оттенком и редкой текстурой, но это быстро исчезает, когда продукт кристаллизуется.

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Это одна из самых распространенных причин, почему люди выбрасывают вполне хороший мед, но этого легко избежать с помощью простого способа хранения, пишет OBOZ.UA.

Пожалуй, самым важным фактором, который влияет на это, является температура, но ее как раз и сложнее всего контролировать.

По словам экспертов, кристаллизация происходит гораздо быстрее низших температур, особенно когда она опускается ниже 10C. Поэтому они советуют не сеять мед в темном прохладном подвале или холодильнике.

Чтобы сохранить жидкий жидкий мед, лучшей температурой хранения является комнатная температура около 10-21C. Прохладный сухой шкаф, вероятно, будет идеальным местом для этого.

Кроме того, обратите внимание на то, в чем вы храните мед. Пластик более пористый, чем стекло, и более подвержен проникновению влаги, что способствует кристаллизации.

Стеклянная тара лучше защитит мед от влаги, если крышка плотно закрыта.

Если вы обнаружите, что ваш мед уже кристаллизовался, не нужно его выбрасывать и заменять. В кристаллизованном меде нет ничего дурного, его всегда можно растопить.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли давать мед детям.

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