Не Париж и Рим: назван самый переполненный город Европы

Приближается лето - сезон путешествий и отпусков, и миллионы туристов готовятся отправиться в солнечные места по всей Европе. Испания, Италия и Греция остаются фаворитами, а такие города, как Венеция и Родос, давно ассоциируются с переполненностью в пик сезона.

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Однако наиболее переполненным отдыхающими внезапно оказался хорватский Дубровник. Как пишет издание Express, согласно недавнему исследованию, на одного местного жителя здесь приходится почти 30 туристов. Исторический город-крепость на побережье Адриатического моря был назван самым переполненным местом в Европе на основе количества туристов на душу населения.

Исследование Holidu, которое использует данные Euromonitor International, показало, что в 2023 году Дубровник принял невероятных 27,4 туриста на каждого местного жителя. Больше, чем у любого другого популярного направления в Европе.

Знаменитый своей великолепной архитектурой и местами съемок сериала "Игра престолов" Дубровник благодаря своим компактным размерам и Старому городу, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стал магнитом для посетителей. Но его популярность также принесла с собой проблемы.

В прошлом году в интервью Express директор Совета по туризму Дубровника Миро Драшкович сказал: "Дубровнику удалось успешно стабилизировать количество посетителей в основной туристический сезон на уровне, аналогичном предыдущему году. Это свидетельствует о том, что усилия города по контролю за туризмом в пиковый сезон дают результаты".

Ключевым среди этих усилий является ограничение на прибытие круизных судов. У города одновременно могут пришвартоваться только два судна.

В прошлом году Дубровник также запустил цифровую систему бронирования для основных достопримечательностей, таких как средневековые городские стены. Эта система ограничивает ежедневное количество посетителей, чтобы избежать переполненности.

Хотя туризм остается большой частью местной экономики, городские власти стремятся найти баланс. "Многие местные жители ценят экономические выгоды от туризма", - добавил Драшкович. Но, по его словам, у жителей Дубровника также есть понимание необходимости управлять количеством посетителей, чтобы поддерживать качество их жизни на удовлетворительном уровне.

Дубровник также запустил кампанию "Уважайте город", которая включает правила поведения в обществе. А еще сотрудничает с такими платформами, как Airbnb и Booking.com, чтобы эффективнее управлять краткосрочной арендой жилья для туристов.

10 самых перенаселенных городов Европы по количеству туристов на одного жителя, по данным Holidu:

Дубровник, Хорватия - 27,42 Родос, Греция - 26,33 Венеция, Италия - 21,26 Ираклион, Греция - 18,43 Флоренция, Италия - 13,81 Рейкьявик, Исландия - 12,10 Амстердам, Нидерланды - 12,09 Лиссабон, Португалия - 11,14 Порту, Португалия - 10,55 Дублин, Ирландия - 9,07

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