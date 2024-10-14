Не Покров: какой праздник приходится на 14 октября

14 октября православные верующие чтят память преподобной Параскевы Сербской и священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Именины празднуют Назарии, Николая, Параскевы.

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В мире отмечают День коренных народов, День Колумба, Всемирный день стандартов, а также День лысого и свободного. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 14 октября

14 октября по новоюлианскому календарю – день памяти преподобной Параскевы Сербской. Женщина стала известна благодаря мудрости и духовной силе. Она отказалась от светской жизни и избрала духовный путь. Всю жизнь помогала бедным, была добродетельной, смиренной и милосердной к другим. По преданию, ее молитвы приносили многим людям исцеление и помощь. Родилась Параскева у богатых и благочестивых сербских родителей, после смерти которых вместе со своим братом, святителем Евфимием, отправилась в Константинополь, а затем в Иорданскую пустыню, где трудилась до преклонных лет. В Белграде сохранился чудотворный источник, до сих пор приносящий многим исцеление.

14 октября 1946 г. в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации, результатом которой стало учреждение новой Международной организации по стандартизации – ISO (от греческого слова isos – равный). Стандартизация – установление и применение правил для упорядочения деятельности в определенной отрасли. Отрасль оказывает существенное влияние на темпы развития и уровень производства.

День Колумба – общенациональный праздник в США, отмечаемый в честь высадки 12 октября 1492 г. мореплавателя Христофора Колумба. Отмечался 12 октября как государственный праздник с 1937 года по инициативе президента Франклина Делано Рузвельта. В 1971 году Конгресс решил отмечать День Колумба каждый второй понедельник октября. В 2024 году День Колумба выпадает на 14 октября.

Также в странах мира 14 октября отмечают:

День экологического образования;

День демократии в Таиланде;

День лысого и свободного;

День благодарения в Канаде;

Национальный день граффити в США;

День учителя в Польше.

Выдающиеся исторические события 14 октября

1066 – битва при Гастингсе, в ходе которой войско Вильгельма Завоевателя разбило армию короля Гарольда II Годвинсона. Вильгельм стал королем Англии и основателем новой династии английских королей.

1770 – Основание Александровской крепости (с 1806 г. – г. Александровск, с 1921 г. – г. Запорожье).

1838 – в трех львовских церквях отец Николай Устиянович вместе с отцами Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским впервые в Королевстве Галиции и Владимирии произнес свои проповеди на украинском языке.

1942 – день Украинской Повстанческой Армии, сформированной в 1942 году из разрозненных повстанческих отрядов.

2006 – руководством Академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного принято в этот день отмечать день видового военного учебного заведения Сухопутных войск.

Родившийся 14 октября

1644 – Уильям Пенн, английский бизнесмен, основатель провинции Пенсильвания.

1687 – Роберт Симсон, шотландский математик и академик.

1954 – Николай Кунцевич, украинский художник и диссидент.

1890 – Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США (1953–61), командующий войсками союзников во Второй мировой войне.

1913 – Мирон Левицкий, украинский писатель-прозаик, художник, график.

1939 – Ральф Лорен, американский модельер одежды.

1958 – Владимир Кучинский, украинский актер, художественный руководитель и основатель львовского театра имени Леся Курбаса.

1986 – Владимир Гринюк, офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины.

В этот день умерли:

1688 – Йоахим фон Зандрарт, немецкий художник и теоретик искусства эпохи барокко.

1719 – Арнольд Гаубракен, нидерландский художник и историограф.

1990 – Леонард Бернстайн, американский пианист, дирижер, композитор еврейско-украинского происхождения.

1997 – Гарольд Роббинс, известный американский писатель.

2010 – Бенуа Мандельброт, французский математик, основатель фрактальной геометрии

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