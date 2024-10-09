Не пожалеете: к каким внедорожникам следует присмотреться уже сейчас
Когда дело доходит до надежности, автовладельцы выбирают внедорожники, отличающиеся проходимостью и прочностью. Срок службы таких автомобилей без ремонта может превышать 300 тысяч км при условии надлежащего обслуживания.
Автоэксперты составили рейтинг из 10 внедорожников 2024 года, которые, вероятно, "переживут" обычный спортивный автомобиль. Издание Progressive отмечает, что обычный автомобиль может проехать без хлопот 320 тыс. км, некоторые же модели авто могут превысить этот показатель при регулярном обслуживании.
Специалисты отмечают, что, когда речь идет о долговечности, внедорожники занимают лидирующие позиции, часто опережая спортивные автомобили.
Согласно оценкам JD Power Quality and Dependability, вот 10 внедорожников, которые, вероятно, прослужат дольше спортивных автомобилей:
- Шевроле Equinox
- Nissan Murano
- Lexus GX
- Chevy Blazer
- GMC Terrain
- Ford Bronco Sport
- Toyota 4Runner
- Hyundai Venue
- Honda Passport
- Alfa Romeo Stelvio
Детали о первых трех автомобилях из представленного рейтинга:
Шевроле Equinox
Этот среднеразмерный кроссовер от американского автопроизводителя Chevrolet. Он известен своим комфортным интерьером, просторным салоном и достаточно доступной ценой.
Nissan Murano
Японский среднеразмерный кроссовер отличается стильным дизайном, комфортным салоном и плавной ездой. Он был представлен в 2002 году и с тех пор завоевал популярность среди автомобилистов, которые ценят сочетание элегантности и практичности.
Lexus GX
Чтобы автомобиль прослужил дольше, эксперты советуют избегать покупки модели в первый год после ее выпуска. Лучше подождать несколько лет, пока производитель решит так называемые начальные проблемы, которые всплывают при тестировании автомобилей пользователями. Если вы выбираете подержанное авто, обращайте внимание на его техническое состояние и обслуживание.
Регулярные поездки, своевременное техобслуживание и быстрое реагирование на любые проблемы с автомобилем помогут значительно продлить его срок эксплуатации.
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