Не пожалеете: к каким внедорожникам следует присмотреться уже сейчас

Когда дело доходит до надежности, автовладельцы выбирают внедорожники, отличающиеся проходимостью и прочностью. Срок службы таких автомобилей без ремонта может превышать 300 тысяч км при условии надлежащего обслуживания.

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Автоэксперты составили рейтинг из 10 внедорожников 2024 года, которые, вероятно, "переживут" обычный спортивный автомобиль. Издание Progressive отмечает, что обычный автомобиль может проехать без хлопот 320 тыс. км, некоторые же модели авто могут превысить этот показатель при регулярном обслуживании.

Специалисты отмечают, что, когда речь идет о долговечности, внедорожники занимают лидирующие позиции, часто опережая спортивные автомобили.

Согласно оценкам JD Power Quality and Dependability, вот 10 внедорожников, которые, вероятно, прослужат дольше спортивных автомобилей:

Шевроле Equinox

Nissan Murano

Lexus GX

Chevy Blazer

GMC Terrain

Ford Bronco Sport

Toyota 4Runner

Hyundai Venue

Honda Passport

Alfa Romeo Stelvio

Детали о первых трех автомобилях из представленного рейтинга:

Шевроле Equinox

Этот среднеразмерный кроссовер от американского автопроизводителя Chevrolet. Он известен своим комфортным интерьером, просторным салоном и достаточно доступной ценой.

Nissan Murano

Японский среднеразмерный кроссовер отличается стильным дизайном, комфортным салоном и плавной ездой. Он был представлен в 2002 году и с тех пор завоевал популярность среди автомобилистов, которые ценят сочетание элегантности и практичности.

Lexus GX

Чтобы автомобиль прослужил дольше, эксперты советуют избегать покупки модели в первый год после ее выпуска. Лучше подождать несколько лет, пока производитель решит так называемые начальные проблемы, которые всплывают при тестировании автомобилей пользователями. Если вы выбираете подержанное авто, обращайте внимание на его техническое состояние и обслуживание.

Регулярные поездки, своевременное техобслуживание и быстрое реагирование на любые проблемы с автомобилем помогут значительно продлить его срок эксплуатации.

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