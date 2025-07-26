Не пропустите: когда надо собирать урожай лука в 2025 году

Сбор лука является ключевым этапом для обеспечения качественного и длительного хранения урожая. Чтобы получить максимальную пользу от своего труда, важно знать правильные признаки готовности лука к сбору.

Видео дня

Несвоевременный сбор может привести к быстрой порче луковиц, особенно если они остаются в почве во время неблагоприятных погодных условий. Поэтому аграриям и дачникам необходимо внимательно следить за состоянием своих посевов.

Правильное определение момента для сбора урожая лука поможет избежать потерь и обеспечить свежесть овощей на долгий период.

Когда собирать лук

Оптимальное время для сбора урожая лука определяется несколькими ключевыми показателями. Прежде всего, обратите внимание на пожелтение шейки и пера луковицы. В большинстве регионов Украины сбор лука обычно приходится на конец июля, однако эти сроки могут меняться в зависимости от климатических условий и сорта лука.

Кроме визуальных признаков, большое значение имеют погодные условия. Если метеорологи прогнозируют значительные осадки в вашей местности в ближайшее время, рекомендуется собрать лук до начала дождей. Чрезмерное намокание луковиц может существенно сократить срок их хранения, делая их более уязвимыми к гниению и порче.

Итак, начинайте сбор лука, если вы заметили такие характерные изменения:

внешние чешуйки луковицы приобрели свой типичный цвет (темно-красный для красного лука или золотистый для обычного репчатого);

шейка луковицы стала мягкой на ощупь; и самое главное – перо лука пожелтело примерно на 70-80% своей длины.

Эти признаки свидетельствуют о том, что луковица полностью сформировалась и готова к сбору.

Как правильно собирать лук

Процесс сбора лука зависит от типа почвы на вашем участке. Если почва рыхлая и неплотная, луковицы можно просто вытащить из земли, осторожно взявшись за перо и потянув вверх. Они легко выйдут из почвы без особых усилий.

В случае более плотной или тяжелой почвы лучше всего использовать садовые вилы. Осторожно подкопайте луковицу, стараясь не повредить ее. Как только она немного поднимется из земли, возьмитесь за перо и вытащите. Главное – действовать аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений луковице, поскольку это может повлиять на ее хранение.

После сбора лук необходимо обязательно просушить. Лучше всего это делать на солнце, разложив его тонким слоем. Этот этап является критически важным для дальнейшего хранения урожая, поскольку он помогает удалить лишнюю влагу и просушить внешние чешуи. Только после тщательной просушки луковицы можно переносить на постоянное место хранения, обеспечивая их свежесть на длительное время.

OBOZ.UA также предлагает узнать о запретах по длительному хранению лука, чтобы он быстро не портился.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.