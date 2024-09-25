Не Рим: назван самый красивый город в Италии

Мало страна может похвастаться таким количеством привлекательных для туристов городов, как Италия. Однако какой из них наиболее привлекателен?

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Свой анализ провела одна из британских компаний, продающая туристические услуги. Как пишет Express, ее эксперты проанализировали контент платформы TikTok, чтобы обнаружить, какие итальянские города чаще всего упоминают ее пользователи. И составили десятку самых красивых городов страны. Спойлер: столица не победила в рейтинге.

10. Верона

Верона замыкает список на десятом месте. О ней на TikTok сделать 226 тысяч сообщений. Этот романтический город славится своей ареной Вероны, домом Джульетты и оживленной площадью Пьяцца делле Эрбе.

9. Болонья

Болонья – рай для любителей вкусной еды. О ней удалось найти 314 тысяч постов и она стала девятой. Тиктокеры часто фотографируют волшебную Маленькую Венецию, культовые Due Torri и историческую площадь Пьяцца Маджоре.

8. Флоренция

Восьмое место занимает Флоренция, набрав 417 тысяч постов. Популярные видеоролики демонстрируют Флорентийский собор, Палаццо Веккьо, и замысловатый фонтан Нептуна. Никто не может оставаться равнодушным к истории и искусству, представленным во Флоренции.

7. Венеция

Венецию называют самым романтичным городом Италии. Она собрала 462 тысячи постов. Уникальные каналы и архитектура города увековечены в видеороликах. Часто оказываются в кадре книжный магазин Libreria Acqua Alta, Кампанила и великолепный собор Святого Марка.

6. Катания

Катания занимает шестое место, о ней сделали 613 000 постов. Тиктокеры рассказывают в них о таких достопримечательностях, как собор Катании, древнеримский театр Катания и оживленный рыбный рынок.

5. Барри

На пятом месте находится Бари с 688 800 сообщениями. Путешественники любят делиться красотой старого города Бари Веккья, исторической базилики Сан-Никола и традиционной улицы Страда делле Ореккьетте, где можно отведать домашнюю пастию.

4. Палермо

Четвертым в списке оказался Палермо, собравший 901 600 постов в TikTok. Обаяние сицилийского города часто демонстрируется видами на Фонтан Претория, потрясающим Кватро Канти и королевским Палаццо Норманни.

3. Рим

Культовая столица Италии заняла только третье место. О Риме сделали 974 000 постов в TikTok. Древняя история этого города оживает в вирусных видеороликах с Испанской лестницы, Пантеона и, конечно же, поразительного Колизея.

2. Милан

На втором месте Милан, набравший 2 миллиона хештегов. Эта столица моды славится своей потрясающей архитектурой: Миланский собор, элитная Галерея Витторио Эммануэля II и памятник Леонардо да Винчи – популярные центры внимания во многих постах TikTok.

1. Неаполь

Возглавил рейтинг Неаполь. Его красоту почтили невероятными 4 миллионами хештегов. Популярные ролики в TikTok освещают богатую историю и динамичную культуру города. Пользователи хвастаются покупками в районе Кьяя, показывают большую площадь Пьяцца дель Плебисцито и величие Королевского дворца в Неаполе.

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