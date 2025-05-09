Не спешите с важными решениями: гороскоп для каждого знака зодиака на 9 мая

Пятница, 9 мая, принесет новые заботы, а также возможности. Уделите время для отдыха и близким.

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Тельца ожидает неожиданная встреча, а у Скорпиона будет удачный день в финансовый сфере, пишет Horoskopy.gazeta. Что приготовили звезды каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Запланируйте сегодня завершение некоторых семейных дел. Стоит избегать конфликтов. Будьте честными в разговоре – так вы можете достичь гораздо большего.

Телец

После работы вас ожидает неожиданная встреча, которая улучшит ваше настроение. Вы осознаете, что недавно принятые вами решения были правильными. Стоит больше доверять своей интуиции в будущем.

Близнецы

Если у вашего друга есть проблема, покажите, что вам можно доверять. Покажите ему вашу готовность помочь с решением – это положительно повлияет на ваши отношения.

Рак

День будет насыщенным и вы успеете сделать много дел. Ваши близкие могут обратиться к вам за помощью. Выслушайте, но не позволяйте манипулировать собой. Задавайте правильные вопросы, тогда все будет понятно.

Лев

У вас накопилось много дел, поэтому попробуйте завершить перед выходными. Запланируйте свой отдых и подумайте, как вы можете порадовать своих близких. Например, сходите вместе в кино.

Дева

На работе кто-то захочет переложить на вас часть своих обязанностей. Не допускайте этого. Будьте настойчивыми и научитесь устанавливать границы. Не стоит позволять собой пользоваться.

Весы

Вас ожидает мотивационное и важное общение со Стрельцом. Подумайте, возможно, вместе вы можете сделать что-то достойное и особенное.

Скорпион

Вам повезет в финансах. Это хороший день для любых инвестиций. Также подумайте, возможно, стоит купить лотерейный билет или принять участие в конкурсе.

Стрелец

Вы услышите вдохновляющую новость или информацию от родственника. Мечтайте и помните, что вы достигнете своей цели только благодаря упорному и настойчивому труду.

Козерог

Вас ждет очень насыщенный день. Не бойтесь участвовать в новых проектах - вы научитесь сложным вещам. Звезды будут способствовать вам в делах.

Водолей

Если вам необходимо принять важные решения, то не стоит торопиться. Иногда лучше отпустить, чем потом жалеть.

Рыбы

Проведите день так, как вы этого желаете. Вы заслуживаете отдыха после напряженной недели. Например, сходите в ресторан или кино. Это значительно улучшит ваше самочувствие.