Не так просто, как кажется: найдите цифру 8

Наш энергозатратный мозг старается экономить ресурсы организма на всем, что только может, и поэтому часто упускает из виду визуальные детали, которые бывают весьма важными. Хотите научить его лениться меньше - воспользуйтесь таким инструментом, как головоломка.

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На первый взгляд простая детская игра была создана для того, чтобы учить малышей быть внимательными и правильно концентрироваться. Удивительно, но этот же инструмент работает и для взрослых. OBOZ.UA предлагает сегодня попробовать решить именно такую головоломку.

Перед собой вы видите картинку с графическим орнаментом, каждый элемент которого напоминает латинскую букву S. И только действительно внимательный зритель сможет найти в этом однообразном паттерне единственную "ошибку" – цифру 8.

В идеале нужно сделать это за 15 секунд. Справиться за такой короткий промежуток времени смогут те игроки, которые имеют острое зрение и умение выделять интересные визуальные детали в однообразном изображении.

Картинка для этой головоломки сформирована таким образом, чтобы тонкие детали быстро истощали мозг. Чем тщательнее вы будете сканировать изображение, тем труднее вам будет концентрироваться на его нюансах и, соответственно, труднее обнаружить цифру 8. Из-за этого будет возникать желание сдаться.

Другим отвлекающим фактором может стать таймер, который оповестит о завершении 15 секунд, отведенных на головоломку. Но не волнуйтесь. Сигнал не будет означать, что вы проиграли. Это будет свидетельствовать лишь о том, что вам нужно прокачать свои навыки внимательности. А нет лучшего способа сделать это, чем довести решение головоломки до конца самостоятельно.

Если же вы никак не можете найти восьмерку на этом рисунке, воспользуйтесь подсказкой ниже. На ней нужный фрагмент отмечен кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожее изображение, где надо было искать панду среди слонов.

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