Не только iOS 26: самые громкие анонсы презентации Apple

Главной новинкой презентации Apple 9 июня стала мобильная операционная система iOS 26. Но пользователям показали не только ее. Техногигант обновил операционные системы для большинства своих гаджетов и представил даже еще больше новинок.

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OBOZ.UA рассказывает обо всем, что представила компания в придачу к обновленной iOS. Запись самой презентации все желающие могут посмотреть на официальном YouTube-канале Apple.

iPadOS 26 с улучшенной многозадачностью

Большое обновление операционной системы для планшетов iPadOS 26 должно улучшить многозадачность таких устройств. Новые возможности позволят изменять размер окон, произвольно размещать их на экране и открывать больше окон одновременно. Также добавлен более точный указатель мыши и новая строка меню, позволяющая просто провести пальцем вниз по приложению, чтобы просмотреть различные параметры и команды. Эксперты отмечают, что работа с iPadOS 26 стала более похожей на работу с Mac. В дополнение операционная система получила версию программы Mac Preview для просмотра и редактирования изображений и файлов.

Обновления для смарт-часов Apple Watch

Интересные новинки появились и в прошивке для часов Apple Watch. Новая watchOS 26 теперь еще лучше поможет тренироваться, а также часы научили переводить сообщения. Так помощник Workout Buddy теперь может анализировать историю тренировок в реальном времени и отмечать ключевые моменты физической активности. Кроме того, он научился подбадривать своего владельца во время занятий.

Несколько существенных обновлений получило и приложение "Сообщения". В нем стала доступной функция перевода в реальном времени Live Translation, динамические фоны для переписки и некоторые новые действия, основанные на контексте сообщений. А еще на Apple Watch теперь доступно приложение "Заметки". И в дополнение нежелательные уведомления отныне можно отклонять взмахом запястья.

Более удобная и красивая macOS Tahoe 26

Обновление операционной систем для компьютеров macOS содержит доработанный Spotlight, который сделает результаты поиска более релевантными с параметрами персонализации и фильтрации. Функция поможет лучше искать определенные файлы, папки, приложения и сообщения. Она также получила возможность выполнять такие действия, как отправка электронного письма или создание заметки. На macOS 26 также появилась программа для любителей игр Games, а еще операционная система теперь поддерживает Live Activities iPhone.

Кроме того, операционная система для компьютеров получила прозрачный дизайн Liquid Glass, такой, как и в iOS 26. А также некоторые похожие элементы управления. Например, папки с файлами теперь можно настраивать с помощью цветов и эмодзи.

И еще одна полезная функция, которая появилась в операционной системе macOS 26 – это iPhone Mirroring, то есть полное отображение интерфейса смартфона iPhone прямо на Mac. Компьютеры получили доступ к таким функциям, как Live Translation и Call Screening. Также на Mac появились Live Activities, а с панели меню можно мгновенно переходить к взаимодействию с iPhone.

Vision Pro добавляет поддержку контроллера PSVR2

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro отныне будет поддерживать контроллеры PlayStation VR2 Sense. Обновление ее прошивки visionOS 26 позволит пользователям играть в более широкий спектр игр виртуальной реальности. Оно также добавляет новую функцию прокрутки взглядом, которая позволяет пользователям перемещаться по приложениям, глядя вверх или вниз. В дополнение гарнитура получила пространственные виджеты, которые плавно интегрируются в пространство пользователя и появляются каждый раз, когда он надевает Apple Vision Pro.

AirPods скоро предложат новые элементы управления камерой

Apple анонсировала обновление, которое позволит пользователям делать фотографии на iPhone или iPad, нажимая на корпус наушников AirPods. Компания также работает над новой функцией, которая позволит пользователям записывать вокал студийного качества в шумных местах благодаря лучшей изоляции голоса. Все эти функции появятся в AirPods 4, AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro 2.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал обо всех новых характеристиках iOS 26.

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