Не только iPhone 16: что покажет Apple на презентации 9 сентября

Фанаты бренда Apple ежегодно ждут сентября не меньше, чем рождественских праздников, ведь на этот месяц приходится большая презентация техногиганта, на которой он показывает свои новинки. И уже появилась информация, что мы увидим в этот раз.

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Издание Tom's Guide рассказало обо всем, что известно о ежегодном событии Apple. И линейка iPhone 16 будет не единственным, что увидят любители гаджетов.

Когда и где пройдет презентация Apple

Большое событие намечено на понедельник, 9 сентября. По киевскому времени оно стартует в 20:00. Все желающие смогут посмотреть его онлайн на сайте Apple. Также трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале компании.

На приглашении написано It's Glowtime, а сама надпись окружена световыми вспышками. Эксперты считают, что это может быть связано с функцией съемки при слабом освещении, которые появятся в новых телефонах Apple, или намекать на более яркие диплеи.

Что покажут на презентации Apple

Чтобы понять, что Apple намерена показать 9 сентября, не нужно быть инсайдером или слишком сильно полагаться на слухи. Конечно, главной звездой события станет линейка смартфонов iPhone 16. В прессе уже рассказывали о четырех новых моделях – стандартном iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а также двух моделях iPhone 16 Pro.

iPhone 16 и 16 Plus должны получить кнопку действия, которую Apple добавила к прошлогодним моделям iPhone 15 Pro. Ожидается, что iPhone 16 Pro будет оснащен улучшенным телеобъективом, который вполне сравним с объективом iPhone 15 Pro Max.

Известно, что оба телефона Pro получат дополнительные усовершенствования камеры, тогда как все четыре модели iPhone 16, как предполагается, получат кнопку захвата для более простой фотосъемки. Под корпусом у всех новинок будет новый чипсет A18, что позволит им поддерживать функции искусственного интеллекта Apple Intelligence, которые появятся в iPhone этой осенью.

Кроме того, эксперты ожидают объявления даты полноценного релиза мобильной операционной системы iOS 18. Сейчас она доступна в виде публичной бета-версии. Кроме того, даты выпуска iPadOS 18, watchOS 11 и macOS Sequoia также должны быть объявлены на мероприятии 9 сентября.

Еще одна новинка, которую ожидают увидеть на презентации Apple, это обновленные смарт-часы Apple Watch. Десятое поколение устройств должно дебютировать вместе с новыми моделями Apple Watch Ultra и Apple Watch SE. Также ходят слухи о новых AirPods.

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