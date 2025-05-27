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Не тостами едиными: топ-3 оригинальных рецептов с авокадо

OBOZ.UA
NewsLife
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Не тостами едиными: топ-3 оригинальных рецептов с авокадо

Авокадо богат витаминами и минералами, что делает его популярным выбором среди тех, кто придерживается здорового питания.

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Но если вам надоели одни и те же блюда, к счастью, автор оригинальных рецептов в Instagram (Sweety Craft) поделилась тремя вкусными вариантами приготовления блюд из спелых авокадо, прежде чем они испортятся.

Мороженое из авокадо

Ингредиенты

  • 1/2 большого авокадо
  • Горсть фисташек или миндаля
  • 1/2 лимона
  • Две столовые ложки меда
  • 50-70 мл молока

Способ приготовления

Добавьте фисташки или миндаль в миску вместе с половиной большого авокадо. Затем влейте мед и выжмите лимонный сок. На следующем этапе добавьте любое растительное молоко на ваш выбор; она использует домашнее кокосовое молоко, а затем взбейте все вместе.

Наполните смесью очищенные кожуры авокадо и поместите их в морозильную камеру. Вам следует заморозить смесь до затвердевания, чтобы получить кремовое мороженое из авокадо.

Авокадо-масло

Ингредиенты

  • Один средний авокадо
  • 50 г сливочного масла
  • Две столовые ложки лимонного сока
  • Одна столовая ложка сушеного чеснока
  • Соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления

Смешайте средний авокадо с мягким маслом в миске. Добавьте черный перец, щепотку соли, сушеный чеснок и немного лимонного сока. Лимоны важны, поскольку они сохраняют авокадо зеленым и предотвращают его потемнение.

Взбейте смесь до кремообразной консистенции. Ненадолго охладите в морозилке, и вуаля - ваша паста с авокадо готова. Наслаждайтесь ею с бубликами, картофелем или любимым протеином, таким как стейк или рыба.

Шоколадно-авокадовое смузи

Ингредиенты

  • 1/2 большого авокадо
  • Мед по вкусу
  • Молоко (без измерений)
  • Какао-порошок (без измерений)

Способ приготовления

Поместите авокадо, мед, молоко и какао-порошок в блендер. Стоит взять примерно 1,5 стакана несладкого ванильного миндального молока, две столовые ложки какао-порошка и одну столовую ложку меда.

Взбивайте до однородной массы, и ваш вкусный смузи будет готов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусную закуску из авокадо за 2 минуты.

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