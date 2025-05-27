Не тостами едиными: топ-3 оригинальных рецептов с авокадо

Авокадо богат витаминами и минералами, что делает его популярным выбором среди тех, кто придерживается здорового питания.

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Но если вам надоели одни и те же блюда, к счастью, автор оригинальных рецептов в Instagram (Sweety Craft) поделилась тремя вкусными вариантами приготовления блюд из спелых авокадо, прежде чем они испортятся.

Мороженое из авокадо

Ингредиенты

1/2 большого авокадо

Горсть фисташек или миндаля

1/2 лимона

Две столовые ложки меда

50-70 мл молока

Способ приготовления

Добавьте фисташки или миндаль в миску вместе с половиной большого авокадо. Затем влейте мед и выжмите лимонный сок. На следующем этапе добавьте любое растительное молоко на ваш выбор; она использует домашнее кокосовое молоко, а затем взбейте все вместе.

Наполните смесью очищенные кожуры авокадо и поместите их в морозильную камеру. Вам следует заморозить смесь до затвердевания, чтобы получить кремовое мороженое из авокадо.

Авокадо-масло

Ингредиенты

Один средний авокадо

50 г сливочного масла

Две столовые ложки лимонного сока

Одна столовая ложка сушеного чеснока

Соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления

Смешайте средний авокадо с мягким маслом в миске. Добавьте черный перец, щепотку соли, сушеный чеснок и немного лимонного сока. Лимоны важны, поскольку они сохраняют авокадо зеленым и предотвращают его потемнение.

Взбейте смесь до кремообразной консистенции. Ненадолго охладите в морозилке, и вуаля - ваша паста с авокадо готова. Наслаждайтесь ею с бубликами, картофелем или любимым протеином, таким как стейк или рыба.

Шоколадно-авокадовое смузи

Ингредиенты

1/2 большого авокадо

Мед по вкусу

Молоко (без измерений)

Какао-порошок (без измерений)

Способ приготовления

Поместите авокадо, мед, молоко и какао-порошок в блендер. Стоит взять примерно 1,5 стакана несладкого ванильного миндального молока, две столовые ложки какао-порошка и одну столовую ложку меда.

Взбивайте до однородной массы, и ваш вкусный смузи будет готов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусную закуску из авокадо за 2 минуты.

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