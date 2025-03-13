Не замачивайте горох на ночь: как быстро сварить продукт

Гороховые блюда – это вкусно, питательно и полезно, но их приготовление часто занимает много времени. Обычно горох замачивают на ночь, чтобы он быстрее разварился, но есть способы обойти этот продолжительный процесс. Благодаря простым кухонным ухищрениям можно сварить горох гораздо быстрее, сохранив его нежную текстуру.

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Редакция FoodOboz расскажет, как правильно подготовить горох и выбрать оптимальный метод варки. Узнайте, как сократить время приготовления и получить идеальный результат без предварительного замачивания.

Что понадобится для приготовления

горох (сушеный или колотый) – 1 стакан

вода – 2 литра

сода – 1 чайная кровать

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Переберите горох, удаляя поврежденные зерна и мусор.

2. Промойте его несколько раз под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной.

3. В кастрюлю налейте 2 литра воды и добавьте 1 чайную ложку соды.

4. Поместите в этот раствор горох и оставьте на 40–60 минут.

5. После этого слейте воду, тщательно промойте горох и снова залейте чистой водой.

6. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения.

7. Снимите пену на поверхности.

8. Варите горох примерно 30–40 минут, периодически помешивая.

9. Добавьте соль в конце варки, чтобы не замедлить процесс размягчения.

Можно ли добавлять соду во время варки

Некоторые хозяйки добавляют соду непосредственно в кипящую воду. Это тоже эффективный метод, но нужно соблюдать осторожность с количеством соды – достаточно ¼ чайной ложки. Она поможет разрушить оболочку бобовых и сделает горох более нежным, не изменяя его вкусу.

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