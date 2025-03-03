Не в холодильнике: где хранить имбирь, чтобы он не портился месяцами

Имбирь – это универсальный продукт, который используется во всем, начиная от тортов и заканчивая жареным картофелем.

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Лучше всего использовать свежий корень, чтобы насладиться его восхитительным пряным вкусом, но для того, чтобы избежать быстрой порчи, нужно правильное хранение, пишет OBOZ.UA.

Имбирь может оставаться свежим до шести месяцев, если его правильно хранить. По словам экспертов, лучший способ – это заморозить его. Тогда он сохранит свою текстуру.

Для этого советуют нарезать его кусочками размером в монету и хранить в пакете для замораживания. Краткосрочно можно хранить имбирь при комнатной температуре, но это не должно длиться дольше недели. Со временем он начнет терять влажность и вкус, а затем сморщится.

Имбирь может храниться до четырех недель при хранении в холодильнике, однако, по словам экспертов, текстура также может измениться и стать губчатой.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему имбирь нельзя есть натощак.

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