Не все делают правильно: сколько раз надо окучивать картофель

Процедура окучивания является одним из ключевых элементов ухода за картофелем, если вы хотите получить хороший урожай этого овоща. Она не только стимулирует развитие новых клубней, но и защищает растение от вредителей, улучшает проницаемость почвы для влаги и воздуха. Но как часто нужно окучивать картофель?

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OBOZ.UA разбирался, сколько раз и когда нужно окучивать картофель. А также какие факторы могут повлиять на частоту проведения этой процедуры.

Итак, по правилам окучивание картофеля проводят дважды. Первый раз, когда молодые растения достигнут 15-20 сантиметров в высоту. На этом этапе им нужна дополнительная поддержка и свободный доступ к кислороду, чтобы клубни начали формироваться интенсивнее. Следующее окучивание проводят через две недели после первого.

Впрочем, некоторые дачники ограничиваются только одним окучиванием картофеля за сезон. Это вполне допустимо, если на вашем огороде легкая и рыхлая почва. В таких условиях клубни получают достаточно пространства, чтобы расти вглубь и не выходить на поверхность.

Если же земля на огороде плотная и тяжелая, содержит много глины, корнеплоды картофеля выталкиваются на поверхность. В таком случае под действием солнца в них образуется много токсичного соланина, они зеленеют и делаются горькими. Употреблять в пищу такой овощ не стоит. Чтобы избежать этой неприятности, посевы картофеля на тяжелых почвах окучивают чаще.

Как правильно окучивать картофель

Когда стебли растения достигнут тех самых 15-20 сантиметров высотой, их нужно засыпать землей чуть ли не до нижних листьев. В таких условиях на растении начнут образовываться столоны – дополнительные подземные побеги, на которых также вырастают новые клубни. Далее оставьте растение на некоторое время в покое.

Примерно через 2-3 недели, когда картофель разрастется и будет готовиться зацвести, ему понадобится дополнительная поддержка. Для этого стебель растения засыпают землей на 10-15 сантиметров.

И не забудьте во время окучивания удалить все нежелательные растения, которые пробились рядом с картофелем. Сорняки стремятся отобрать у овоща питательные вещества и воду, поэтому от них нужно избавляться. Особенно важно это, если погода выдалась дождливой. В таких условиях растения-конкуренты могут развиваться быстрее картофеля.

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