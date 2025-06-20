Не выбрасывайте использованную кофейную гущу: где ее можно применить

Любителей кофе призывают не выбрасывать кофейную гущу после заваривания. Зато, остатку, который образуется после приготовления кофе, можно дать новую жизнь. От гигиены до садоводства, кофейная гуща станет настоящей находкой в хозяйстве.

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Но если у вас нет сада или вы предпочитаете готовые средства для уборки дома, все же существует один способ переработать кофейную гущу с минимальными усилиями. Веб-сайт о доме и еде The Kitchn рекомендует использовать кофейную гущу как натуральный дезодорант для холодильника.

Процесс достаточно прост – кофе содержит азот, который нейтрализует запахи.

По словам Шифри Комбитс, которая поделилась советом, первое, что вам нужно сделать, это разложить влажную кофейную гущу на противне для выпекания, чтобы она высохла. После того, как она высохнет, поместите ее в открытый контейнер или небольшую миску и поставьте в холодильник.

ава поможет поглотить сильные запахи в вашем холодильнике, сохраняя его свежий аромат. Просто заменяйте гущу каждые несколько недель или когда заметите новые запахи.

Шифра также поделилась еще одним способом использования гущи. Многие домашние повара сталкивались с неприятными запахами и липкостью, которые оставались на их руках во время работы с рыбой, луком или чесноком на кухне.

В следующий раз, когда это случится, просто смочите руки и потрите их кофейной гущей. Делайте это над мусорным баком, а не над раковиной, чтобы гуща не попала в канализацию.

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