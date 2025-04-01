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Не забудьте: какие растения нужно обрезать в саду в апреле

Юлия Потерянко
NewsLife
3 минуты
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Не забудьте: какие растения нужно обрезать в саду в апреле

Настал апрель – месяц, когда растения возвращаются к бурному росту. Садоводы называют этот период удачным временем для обрезки кустов и деревьев в саду.

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Процедура необходима, чтобы обеспечить здоровый рост новых побегов, пышное цветение и хороший урожай. Какие растения нуждаются в обрезке в апреле, рассказало издание Interia Kobieta.

Какие плодовые растения обрезают в апреле

Не забудьте: какие растения нужно обрезать в саду в апреле

Середина весны – последний удобный момент, чтобы обрезать многие плодовые растения в саду. Такая обработка должна регулировать рост и форму дерева или куста. Больше всего в ней нуждаются более устойчивые к морозам виды, а именно:

  • яблони,
  • груши,
  • сливы,
  • смородина,
  • крыжовник.

А вот от обрезки персиков или абрикосов лучше пока воздержаться. Эти растения чувствительны к понижению температуры, поэтому эту процедуру им лучше проводить после того, как полностью исчезнет вероятность ночных заморозков.

Также не стоит обрезать черешни. Эти деревья лучше обрабатывать после сбора урожая.

У яблони, груши, сливы, смородины и крыжовника в первую очередь следует сосредоточиться на удалении так называемых "волчков" — больных и подмерзших побегов или ветвей, пересекающихся между собой и чрезмерно загущающих растение.

Для обрезки плодовых растений важно не только правильное время, но и погода. Срезку лучше проводить в солнечный сухой день. Это позволит избежать заражения растения грибками. Кстати, не забудьте в любом случае обработать место среза садовой мазью с фунгицидом.

Начало апреля тоже последний момент, когда можно обрезать виноград. Если затянуть с этим, удаление побегов может привести к утечке сока из надрезов. Это только ослабит растение и не даст лозе обильно плодоносить.

Какие хвойные нужно обрезать в апреле

Не забудьте: какие растения нужно обрезать в саду в апреле

В середине весны нужно позаботиться также о хвойных растениях. Лучше всего обрезать их в начале месяца, удалив больные и подмерзшие побеги. Также в это время проводят формирование кроны хвойных видов. Побеги укорачивают на 1/3 или 1/2 длины, после чего вносят в землю минеральные удобрения, чтобы восстановить силы растения и стимулировать его рост.

Что касается видов, то вот какие хвойные растения обрезают в апреле:

  • туя,
  • горная сосна,
  • тис,
  • можжевельник,
  • ползучие хвойные деревья,
  • кипарисы.

Также следует помнить об обрезке только что посаженных хвойных деревьев. После процедуры следует продезинфицировать места среза. Это позволит уберечь растения от болезней.

Какие цветущие растения обрезают в апреле

Не забудьте: какие растения нужно обрезать в саду в апреле

В апреле также можно подрезать кусты, цветущие летом. Такая процедура стимулирует их к отращиванию молодых и продуктивных побегов. Обрезку можно проводить следующим кустам:

  • будлея Давида,
  • спирея японская,
  • гортензия,
  • лапчатка кустовая,
  • роза.

Во второй половине апреля желательно также обрезать некоторые лиственные вечнозеленые кустарники, например самшит, лавр вишневый или боярышник. В конце месяца также укорачивают побеги тем кустам, которые в это время заканчивают цветение. К ним относятся японская айва, красная смородина и форзиция. Отцветшие побеги необходимо укоротить на 1/3 или 1/2 длины.

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