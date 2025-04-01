Не забудьте: какие растения нужно обрезать в саду в апреле

Настал апрель – месяц, когда растения возвращаются к бурному росту. Садоводы называют этот период удачным временем для обрезки кустов и деревьев в саду.

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Процедура необходима, чтобы обеспечить здоровый рост новых побегов, пышное цветение и хороший урожай. Какие растения нуждаются в обрезке в апреле, рассказало издание Interia Kobieta.

Какие плодовые растения обрезают в апреле

Середина весны – последний удобный момент, чтобы обрезать многие плодовые растения в саду. Такая обработка должна регулировать рост и форму дерева или куста. Больше всего в ней нуждаются более устойчивые к морозам виды, а именно:

яблони,

груши,

сливы,

смородина,

крыжовник.

А вот от обрезки персиков или абрикосов лучше пока воздержаться. Эти растения чувствительны к понижению температуры, поэтому эту процедуру им лучше проводить после того, как полностью исчезнет вероятность ночных заморозков.

Также не стоит обрезать черешни. Эти деревья лучше обрабатывать после сбора урожая.

У яблони, груши, сливы, смородины и крыжовника в первую очередь следует сосредоточиться на удалении так называемых "волчков" — больных и подмерзших побегов или ветвей, пересекающихся между собой и чрезмерно загущающих растение.

Для обрезки плодовых растений важно не только правильное время, но и погода. Срезку лучше проводить в солнечный сухой день. Это позволит избежать заражения растения грибками. Кстати, не забудьте в любом случае обработать место среза садовой мазью с фунгицидом.

Начало апреля тоже последний момент, когда можно обрезать виноград. Если затянуть с этим, удаление побегов может привести к утечке сока из надрезов. Это только ослабит растение и не даст лозе обильно плодоносить.

Какие хвойные нужно обрезать в апреле

В середине весны нужно позаботиться также о хвойных растениях. Лучше всего обрезать их в начале месяца, удалив больные и подмерзшие побеги. Также в это время проводят формирование кроны хвойных видов. Побеги укорачивают на 1/3 или 1/2 длины, после чего вносят в землю минеральные удобрения, чтобы восстановить силы растения и стимулировать его рост.

Что касается видов, то вот какие хвойные растения обрезают в апреле:

туя,

горная сосна,

тис,

можжевельник,

ползучие хвойные деревья,

кипарисы.

Также следует помнить об обрезке только что посаженных хвойных деревьев. После процедуры следует продезинфицировать места среза. Это позволит уберечь растения от болезней.

Какие цветущие растения обрезают в апреле

В апреле также можно подрезать кусты, цветущие летом. Такая процедура стимулирует их к отращиванию молодых и продуктивных побегов. Обрезку можно проводить следующим кустам:

будлея Давида,

спирея японская,

гортензия,

лапчатка кустовая,

роза.

Во второй половине апреля желательно также обрезать некоторые лиственные вечнозеленые кустарники, например самшит, лавр вишневый или боярышник. В конце месяца также укорачивают побеги тем кустам, которые в это время заканчивают цветение. К ним относятся японская айва, красная смородина и форзиция. Отцветшие побеги необходимо укоротить на 1/3 или 1/2 длины.

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