Не забудьте: какие растения нужно обрезать в саду в апреле
Настал апрель – месяц, когда растения возвращаются к бурному росту. Садоводы называют этот период удачным временем для обрезки кустов и деревьев в саду.
Процедура необходима, чтобы обеспечить здоровый рост новых побегов, пышное цветение и хороший урожай. Какие растения нуждаются в обрезке в апреле, рассказало издание Interia Kobieta.
Какие плодовые растения обрезают в апреле
Середина весны – последний удобный момент, чтобы обрезать многие плодовые растения в саду. Такая обработка должна регулировать рост и форму дерева или куста. Больше всего в ней нуждаются более устойчивые к морозам виды, а именно:
- яблони,
- груши,
- сливы,
- смородина,
- крыжовник.
А вот от обрезки персиков или абрикосов лучше пока воздержаться. Эти растения чувствительны к понижению температуры, поэтому эту процедуру им лучше проводить после того, как полностью исчезнет вероятность ночных заморозков.
Также не стоит обрезать черешни. Эти деревья лучше обрабатывать после сбора урожая.
У яблони, груши, сливы, смородины и крыжовника в первую очередь следует сосредоточиться на удалении так называемых "волчков" — больных и подмерзших побегов или ветвей, пересекающихся между собой и чрезмерно загущающих растение.
Для обрезки плодовых растений важно не только правильное время, но и погода. Срезку лучше проводить в солнечный сухой день. Это позволит избежать заражения растения грибками. Кстати, не забудьте в любом случае обработать место среза садовой мазью с фунгицидом.
Начало апреля тоже последний момент, когда можно обрезать виноград. Если затянуть с этим, удаление побегов может привести к утечке сока из надрезов. Это только ослабит растение и не даст лозе обильно плодоносить.
Какие хвойные нужно обрезать в апреле
В середине весны нужно позаботиться также о хвойных растениях. Лучше всего обрезать их в начале месяца, удалив больные и подмерзшие побеги. Также в это время проводят формирование кроны хвойных видов. Побеги укорачивают на 1/3 или 1/2 длины, после чего вносят в землю минеральные удобрения, чтобы восстановить силы растения и стимулировать его рост.
Что касается видов, то вот какие хвойные растения обрезают в апреле:
- туя,
- горная сосна,
- тис,
- можжевельник,
- ползучие хвойные деревья,
- кипарисы.
Также следует помнить об обрезке только что посаженных хвойных деревьев. После процедуры следует продезинфицировать места среза. Это позволит уберечь растения от болезней.
Какие цветущие растения обрезают в апреле
В апреле также можно подрезать кусты, цветущие летом. Такая процедура стимулирует их к отращиванию молодых и продуктивных побегов. Обрезку можно проводить следующим кустам:
- будлея Давида,
- спирея японская,
- гортензия,
- лапчатка кустовая,
- роза.
Во второй половине апреля желательно также обрезать некоторые лиственные вечнозеленые кустарники, например самшит, лавр вишневый или боярышник. В конце месяца также укорачивают побеги тем кустам, которые в это время заканчивают цветение. К ним относятся японская айва, красная смородина и форзиция. Отцветшие побеги необходимо укоротить на 1/3 или 1/2 длины.
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