Не затвердеет и не очерствеет: где и в чем лучше хранить хлеб

Если ваш хлеб черствеет до истечения срока годности, возможно, вы неправильно храните его. Но вы можете сохранить его свежим гораздо дольше, если завернете в один предмет, который, вероятно, уже лежит в вашем кухонном шкафу.

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Так, пекари британской компании Matthews Cotswold Flour рассказали, что эффективный способ сохранить хлеб свежим – это завернуть его в фольгу или пищевую пленку, пишет Express.

Этот метод подходит как для свежего, купленного в магазине хлеба, так и для спеченного дома. Фольга или пленка задерживают естественную влажность хлеба, чтобы он не пересыхал", – объяснили они.

Если ваш хлеб был в бумажной упаковке, выбросьте ее и заверните в пищевую пленку или фольгу для более длительного хранения, посоветовали эксперты.

Хлеб нуждается в достаточном количестве влаги и воздуха, чтобы оставаться свежим, поскольку избыток воздуха приводит к его черствению, а недостаточное количество воздуха может способствовать появлению плесени.

Как правильно хранить хлеб

Все, что вам нужно сделать, это неплотно завернуть хлеб в фольгу или пищевую пленку. Не заворачивайте его слишком плотно, так как это может привести к конденсации, которая увеличит риск появления плесени.

После того, как вы завернули свой хлеб, положите его в хлебницу, если она у вас есть или просто на кухонную столешницу. Однако будьте осторожны, чтобы не хранить хлеб у духовки, плиты, микроволновки или любых других теплых приборов на вашей кухне.

Тепло может ускорить гниение, поскольку приведет к высыханию хлеба или создаст влажную среду, что будет способствовать появлению плесени.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какой хлеб лучше покупать.

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