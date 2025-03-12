'Нэчжа 2' стал самым кассовым мультиком в истории и уже опередил 'Мстителей': в чем секрет успеха

В списке самых кассовых фильмов всех времен и народов неожиданный прорыв. Китайский мультфильм "Нэчжа 2" не только опередил сиквел "Головоломки", но и первым из анимационных лент пересек отметку в 2 миллиарда долларов сборов.

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Как пишет издание Variety, китайский анимационный эпос также стал первым не голливудским фильмом, попавшим в десятку лучших по сборам. Лента обошла блокбастер "Мстители: Война бесконечности" и сейчас находится на шестом месте рейтинга. "Нэчжа 2" уступает только "Аватару", "Аватару: Путь воды", "Мстителям: Финал", "Звездным войнам: Пробуждение силы" и "Титанику".

Примечательно, что мультфильм сумел собрать беспрецедентный 1 миллиард долларов в рамках всего одного рынка. Конечно, речь идет о родном для "Нэчжа 2" Китае.

Фильм повествует о Нэ Чжа – персонаже китайского фольклора, демоническом мальчике, воспитанном людьми. По сюжету, он должен отправиться в опасное путешествие, чтобы получить эликсир для восстановления тела своего непростого союзника, принца драконов Ао Бина. Во время этой поездки Нэ Чжа раскрывает заговор, угрожающий разжечь войну между добром и злом.

Мультфильм базируется на китайском эпосе XVI века, но предлагает свою интерпретацию. Ленту создавала в течение пяти лет команда из 4000 аниматоров и включает около 2000 кадров с визуальными эффектами. В одной из батальных сцен "Нэчжа 2" задействовано 200 миллионов индивидуально анимированных персонажей — редко применяемый в таком масштабе подход.

Эксперты связывают небывалый успех анимационной ленты на родине с тем, что она вышла в прокат во время празднования китайского Нового года. Впрочем, зрители до сих пор идут в кинотеатры, чтобы посмотреть "Нэчжа 2", поэтому прокат фильма в Поднебесной продлили до конца марта.

Тем временем мультфильм готовятся показать и в европейских кинотеатрах. Права на прокат в 37 странах приобрела компания Trinity CineAsia. Анимационный блокбастер дебютирует в Великобритании и Ирландии 21 марта, а предварительные показы начнутся 14 марта.

В США "Нэчжа 2" уже появился в прокате, однако продемонстрировал достаточно скромные сборы. В американских кинотеатрах лента заработала всего 19 миллионов долларов. В общей сложности международный прокат принес мультфильму 32 миллиона долларов. Показатели для ленты не на английском языке неплохие, но все же скудны с точки зрения общего бокс-офиса картины.

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