Недооцененный город в сердце Европы: куда поехать, если любите пешеходные прогулки

Во время отпуска последнее, чего нам хочется, это садиться в перегруженный общественный транспорт, особенно сочетать это с попытками разобраться с системой маршрутов в незнакомом для себя городе. Именно поэтому идеальным выбором для городского отдыха являются такие города, где удобно и интересно бродить пешком.

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Издание Express рассказало об одном из лучших пешеходных городов в Европе. Он с 1994 года является Всемирным наследием ЮНЕСКО и имеет богатую культуру и увлекательную историю. Речь идет о старом городе Люксембурге – столице одноименной карликовой страны, потерявшейся между Бельгией, Францией и Германией.

Неспешная прогулка по старинным улицам обязательно приведет вас к некоторым поразительным достопримечательностям, таким как Корниш, провозглашенный "самым красивым балконом Европы", в романтичный район Грунд или подземным казематам, проливающим свет на прошлое Люксембурга как хорошо защищенной крепости.

Обязательно посетите в столице Дворец Великого герцога. За его фасадом цвета карамели и элегантными башнями разместились роскошные изысканные интерьеры. А если вы действительно хотите погрузиться в историю города Люксембург, ваш путь должен пролегать к музею Dräi Eechelen. Он обустроен внутри отреставрированного форта, и здесь вы можете исследовать подземные тоннели и шахты. Не пожалейте времени и денег на экскурсии – вы сможете увидеть более 600 предметов старины и узнать интересные истории о них. А совсем рядом разместился Музей современного искусства Mudam, где проходят интересные выставки модных художников.

Согласно путеводителю Lonely Planet, осень – один из лучших периодов для посещения Люксембурга. Поскольку город утопает в зелени, в осенние месяцы его заливает яркими красками листья. И постарайтесь выбрать для путешествия чуть больше двух выходных. Хотя город совсем небольшой, вам будет на что там посмотреть.

И, конечно, будет что попробовать. Местная кухня объединяет традиции французской и немецкой кулинарии. Вы можете попробовать такие блюда, как Judd mat Gaardebounen, которое готовится из копченой свиной шейки, картофеля и бобов – идеальный выбор для прохладной осенней погоды. Люксембург также имеет долгую историю пивоварения, которая достигает 1300 года, поэтому обязательно попробуйте некоторые из местных сортов пива во время вашего визита

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