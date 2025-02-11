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Норвежский салат из картофеля и сельди: очень вкусно и сытно

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
180
Рецепт салата

Сельдь и картофель – полезные и вкусные продукты, которые идеально сочетаются. Есть их можно как отдельно, так и готовить салаты, закуски. 

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Салат из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, с сельдью и вкусной заправкой.  

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • картофель
  • сельдь
  • микс салата 

Заправка: 

  • масло любое 
  • лук 
  • перепелиные яйца
  • дижонская горчица
  • сок лимона

Способ приготовления: 

1. Сварите или запеките картофель, порежьте вместе с сельдью.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для заправки. 

Заправка для салата

3. Выложите на блюдо зелень, лук, сельдь, картофель, полейте все заправкой. Сверху выложите еще яйца. 

Готовый салат

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