Норвежский салат из картофеля и сельди: очень вкусно и сытно

Сельдь и картофель – полезные и вкусные продукты, которые идеально сочетаются. Есть их можно как отдельно, так и готовить салаты, закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, с сельдью и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

картофель

сельдь

микс салата

Заправка:

масло любое

лук

перепелиные яйца

дижонская горчица

сок лимона

Способ приготовления:

1. Сварите или запеките картофель, порежьте вместе с сельдью.

2. Смешайте все для заправки.

3. Выложите на блюдо зелень, лук, сельдь, картофель, полейте все заправкой. Сверху выложите еще яйца.

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