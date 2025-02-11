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Норвежский салат из картофеля и сельди: очень вкусно и сытно
Сельдь и картофель – полезные и вкусные продукты, которые идеально сочетаются. Есть их можно как отдельно, так и готовить салаты, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, с сельдью и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- картофель
- сельдь
- микс салата
Заправка:
- масло любое
- лук
- перепелиные яйца
- дижонская горчица
- сок лимона
Способ приготовления:
1. Сварите или запеките картофель, порежьте вместе с сельдью.
2. Смешайте все для заправки.
3. Выложите на блюдо зелень, лук, сельдь, картофель, полейте все заправкой. Сверху выложите еще яйца.
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