Неожиданные места для отдыха в Европе: топ-10

Летний отдых в Европе иногда ассоциируется с бокалом прохладительного напитка на солнечной площади или купанием в бирюзовом море. Однако вместе с популярностью растет и проблема - любимые туристические локации все чаще страдают от перенасыщения. Это заставляет путешественников искать новые, менее очевидные маршруты, которые дарят не менее яркие впечатления.

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К счастью, Европа до сих пор сохраняет немало укромных уголков, остающихся вне радара массового туризма. От прохладных просторов Скандинавии до почти безлюдных пляжей Балтийского побережья - эти места способны приятно удивить даже опытных путешественников. Здесь можно почувствовать настоящую атмосферу страны, отдохнуть без толпы и насладиться природой и культурой без лишнего шума.

В Lonely Planet назвали десять малоизвестных, но чрезвычайно привлекательных европейских направлений, которые стоит посетить уже этим летом.

Альта-Бадия, Италия

Это идеальное место для горного отдыха с невероятными видами Доломитовых Альп. Летом здесь открываются канатные дороги, горные приюты и маршруты для хайкинга, велопрогулок, парапланеризма и бега по пересеченной местности.

Кроме активного отдыха, регион известен своей гастрономией: даже простые горные дома угощают блюдами высокого уровня, например домашний штрудель или местные сыры. Любители истории могут пройти по следам Первой мировой войны, исследуя бывшие военные маршруты и окопы на высоте.

А для настоящих искателей приключений - здесь можно попробовать via ferrata: скальные маршруты с металлическими тросами и скобами, которые дарят невероятные эмоции и пейзажи.

Минью, Португалия

Регион Минью на севере Португалии - настоящая жемчужина для гастрономических путешественников и тех, кто ищет аутентичный европейский отдых без толп. Именно здесь отдыхают сами португальцы, выбирая этот зеленый край виноградников, исторических городов и традиционной кухни. Минью славится vinho verde - "зеленым вином", которое изготавливают из свежесобранного урожая и разливают уже через несколько месяцев. Местная кухня - это сочетание глубоких вкусов и необычных сочетаний, в частности блюд с треской, морепродуктами, рисом в свиной крови (arroz de sarrabulho) и наваристым супом из капусты (caldo verde).

Путешественники могут совместить гастротур с прогулками по историческим местам, где барочные, средневековые и колониальные памятники сохраняют дух прошлых эпох. А благодаря близости к Порту (всего час на поезде) этот регион легко включить в маршрут поездки по Португалии.

Ла-Риоха, Испания

Это "винный регион" на севере Испании, где расположено более 500 виноделен. В летний период зеленые виноградники вдоль долины реки Эбро создают живописный пейзаж, а дегустации вина здесь становятся настоящим ритуалом. В городе Аро можно посетить классические винодельни в стиле шато, а в Риоха-Алавеса - насладиться современной архитектурой винзаводов.

Столица региона, Логроньо, привлекает атмосферными барами с тапас (пинчос) и насыщенной культурной жизнью. Ла-Риоха - это идеальное место для медленных путешествий, где вино, история и гастрономия сливаются в один незабываемый опыт.

Пелион, Греция

Это идеальная альтернатива людным греческим островам, особенно в разгар лета. Здесь сочетаются прохлада гор, хрустальные воды Эгейского моря и спокойные прибрежные городки, такие как Хорто, Милина, Платаниас или волшебная Дамухари вблизи пляжа Факистра.

Внутренняя часть региона поражает природной красотой и аутентичностью: старинные деревни, мощеные тропы, фрески в церквях и традиционная кухня (спецофаи, фасолада, ягненок с лимоном).

Именно здесь, по легендам, гуляли кентавры, и по сей день здесь можно почувствовать дух греческой мифологии. В июле и августе стоит проехаться узкоколейным поездом из Ано-Лехония в Милиес, наслаждаясь видами в прохладе горного воздуха.

Пик-дю-Миди, Франция

Это идеальное место для тех, кто мечтает созерцать звезды вдали от городского света. На высоте 2877 метров расположена обсерватория, где можно увидеть одно из самых ярких астрономических явлений - метеорный дождь Персеиды, который достигает пика около 12 августа. Днем здесь открываются впечатляющие панорамы гор, а ночью - увлекательное путешествие по космосу, включая обзор Млечного Пути.

Даже если вы не поднимаетесь в обсерваторию, окружающий регион - спокойный летом и популярный среди лыжников зимой - дарит отличные возможности для пеших прогулок и наблюдений за звездами. Остановитесь в кемпинге, горном приюте или уютной деревне, и просто поднимите взгляд к небу.

Балтийское побережье Латвии

Это настоящий клад для тех, кто мечтает о тишине, природе и пляжах без толп. Растянутое более чем на 300 км, это побережье очаровывает белыми песками, сосновыми лесами и ощущением полной свободы.

Здесь вы найдете как альтернативную атмосферу Лиепаи, так и уют маленьких рыбацких деревень, где можно попробовать копченую рыбу и познакомиться с редкой ливской культурой. Особенно стоит посетить Национальный парк Слитере и мыс Колка, где Балтийское море встречается с Рижским заливом, а туристов ждут маршруты для велопрогулок и пеших путешествий.

Этот регион до сих пор остается малоизвестным, поэтому это идеальное место для тех, кто ищет неспешный и аутентичный отдых в Европе.

Шпицберген, Норвегия

Шпицберген - это одно из последних диких мест Европы, где природа остается первозданной, а лето - коротким, но незабываемым. В июле здесь царит полярный день, когда солнце не заходит неделями, позволяя любоваться арктическими пейзажами круглосуточно. Во время экспедиционных круизов вдоль заснеженных гор, фьордов и ледников можно увидеть моржей, северных оленей, белых медведей, лисиц и китов.

Это настоящий рай для любителей дикой природы: шансы на встречу с полярным медведем - одни из самых высоких в мире. Несмотря на холод (около +5°C), лето на Шпицбергене - уникальный шанс увидеть жизнь за Полярным кругом, где природа диктует свой ритм, а каждое мгновение поражает величием Арктики.

Албанская Ривьера, Албания

Это настоящий клад для тех, кто ищет море без толпы, яркое солнце и доступные цены. Несмотря на стремительное развитие курортов, многие уголки южного побережья страны остаются малолюдными и аутентичными.

Вы можете выбрать шумную Саранду или убежать в более спокойную Химару с ее пляжами Потами, Борш или островами вблизи Ксамиля. Море здесь теплое, еда - свежая, а горные пейзажи сочетаются с голубыми бухтами впечатляющей красоты. Для тех, кто хочет больше, чем просто пляжный отдых, рядом расположен археологический комплекс Бутринт - место, где история Эллады, Рима и Византии сошлись в одном пространстве.

Стокгольмский архипелаг, Швеция

Это уникальное сочетание городской элегантности и дикой природы, разбросанной на тысячах островов в Балтийском море. Летом это место становится особенно волшебным: солнце блестит на воде, парки заполняются жизнью, а город превращается в оазис спокойствия и красоты.

Настоящее сокровище - это многочисленные острова архипелага, которые можно исследовать на пароме, круизной лодке или даже на каяке. Здесь легко убежать от городского шума, любуясь природой, наблюдая за седыми тюленями, бобрами и орланами, обитающими среди живописных скал и лесов.

Кардиган-Бей, Уэльс

Это настоящий рай для любителей морской фауны, ведь здесь обитает самая большая в Европе популяция дельфинов-белобоков. В теплые летние месяцы можно отправиться на морскую экскурсию с надеждой увидеть этих грациозных млекопитающих вблизи, особенно у мысов Симаэс и Нью-Квей.

Кроме дельфинов, здесь часто встречаются серые тюлени, а также морские свиньи и разнообразные морские птицы, такие как гиллемоты и рябчики. На суше стоит посетить места, связанные с поэтом Диланом Томасом, осмотреть старинные замки и церкви, а еще попробовать свежие морепродукты и вкусные местные сыры. Это идеальное место для спокойного отдыха с природой, а также для прогулок вдоль живописного побережья.

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