Неожиданный рейтинг: названы наименее гостеприимные страны мира

Собираясь в отпуск, мы всегда рассчитываем, что на месте нас будет ждать теплый прием. И каким разочарованием может стать неприветливое отношение к туристам со стороны местных.

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Как заметили опытные путешественники, в некоторых странах мира туристам рады далеко не всегда. Издание Big Global Travel собрало рейтинг таких стран. И вот первая десятка из этого списка. Будьте готовы к тому, что вам здесь не слишком часто будут улыбаться.

10. Венесуэла

Уникально богатая и разнообразная природа Венесуэлы сама по себе является причиной посетить эту латиноамериканскую страну. Но туристов здесь часто встречают не очень любезно. Приготовьтесь получить неприятный опыт общения с местными.

9. Кувейт

Как и большинство ближневосточных монархий, Кувейт живет по своим особым, весьма строгим правилам. И иностранцам, которые привыкли придерживаться более свободного образа жизни, из-за здесь не слишком сильно рады. Могут это даже продемонстрировать на деле. Поэтому перед поездкой постарайтесь узнать больше о местных обычаях.

8. ОАЭ

Эмираты похожи в этом на Кувейт. Местные жители должны придерживаться скромного стиля одежды. Человека в шортах или майке могут не пустить в общественное место, как торговый центр или ресторан. Причем вытолкать на улицу достаточно грубым образом. Жители ОАЭ не любят, когда нарушают их традиции, и не привыкли скрывать свое недовольство по этому поводу.

7. Бельгия

Бельгийцы славятся на весь мир такими национальными чертами, как эффективность, трудолюбие и прямота. Однако некоторые из туристов могут воспринимать проявление этой прямоты это за грубость. Житель Бельгии, скорее всего, не станет вежливо молчать, если ваш отдых будет нарушать его границы.

6. Чад

Эта африканская страна сталкивается с довольно серьезными вызовами – политической нестабильностью и высокой преступностью. По этой причине неудивительно, что местные жители не очень доброжелательно относятся к туристам. На самом деле, некоторые туристы чувствуют, что местные жители просто хотят, чтобы их оставили в покое, что может восприниматься как враждебность.

5. Боливия

Хотя Боливия является разнообразной и очень красивой страной, она, как и большинство стран Латинской Америки, страдает от экономической нестабильности. Это вызывает у местных жителей большой стресс. Поэтому эти традиционно доброжелательные и открытые люди порой могут проявлять такие его признаки, как нежелание общаться или помогать приезжим.

4. Латвия

В балтийских странах сложилась традиция вести себя на людях сдержанно. Поэтому, в отличие от большинства европейских стран, вам здесь не будут улыбаться при каждом удобном случае. Это может быть непривычным и несколько неприятным. Особенно если вы улыбнулись человеку и не получили улыбку в ответ. Держите в голове, что это просто проявление местного характера, а не желание вас обидеть.

3. Иран

Страна, которая находится под властью авторитарного режима, построенного на религиозной диктатуре, очень неприветлива даже к собственным жителям, что уж говорить о туристах. К тому же гостям здесь придется придерживаться строгого исламского дресс-кода и требований к поведению, которые нарушают принципе равенства.

2. Пакистан

Пакистан - это еще одна страна, которая сталкивается с множеством политических и социальных проблем. Здесь весьма активно действуют экстремистские движения, которые совершают преступления против мирного населения. Да и более привычная преступность находится на высоком уровне. Расслабленный турист почти наверняка столкнется с карманниками. Люди здесь не склонны доверять друг другу и еще меньше доверия имеют к чужакам.

1. Словакия

Удивительно, первое место в рейтинге наименее приветливых стран заняла европейская Словакия. Все потому, что словаки привыкли держаться в стороне друг от друга. Они очень высоко ценят приватность и это может восприниматься другими людьми, как неприветливость и отчужденность. Однако постарайтесь лучше понять их культуру, и словаки обязательно откроются вам.

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