Неприятный запах из холодильника можно убрать без химии: мощный натуральный дезодорант

От неприятных запахов в вашем холодильнике может быть трудно избавиться, и, несмотря на регулярную чистку, некоторые запахи остаются и просачиваются в вашу еду.

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К счастью, эксперт по уборке раскрыл простое и естественное решение для избавления от этих нежелательных запахов - и, возможно, оно уже есть у вас на кухне. Речь идет об обычной овсяной крупе, пишет Express.

Дэниел Гейберд, специалист по уборке, рассказал, что использование сушеного овса для удаления запахов из холодильника – это не просто странный совет, это старинный метод, который является гениальным.

"Представьте себе овес как миниатюрные нейтрализующие губки. Они хорошо поглощают воздух, не имеют естественного запаха и могут извлекать странные запахи прямо из воздуха в вашем холодильнике, не оставляя собственного аромата, что делает их одними из лучших природных дезодорантов для использования дома", - сказал он.

Откуда в холодильнике неприятный запах

Запахи в холодильнике обычно вызваны бактериями или плесенью, возникающими из-за испорченных продуктов или накопления влаги. По словам экспертов, внутренняя часть холодильника в основном изготовлена из пластика, а пластик поглощает запахи.

Если его не мыть регулярно, это также приведет к появлению несвежего аромата. Еще одним распространенным, но часто недооцененным источником неприятных запахов является поддон для жира.

Он стоит под холодильником и собирает влагу с конденсационной линии. Если его не чистить, в нем может образоваться плесень и затхлый запах.

Еще несколько вариантов природных способов

Пищевая сода - популярный натуральный метод избавления от запахов из холодильника. Просто поместите контейнер с пищевой содой в холодильник на 24 часа. Если запах очень плохой, вы также можете добавить несколько капель эфирных масел.

Второй вариант - использование молотого кофе, который полезен для нейтрализации сильных запахов, таких как запах испорченного мяса. Высыпьте молотый кофе на тарелку и поставьте его в холодильник на 24 часа. Для наилучших результатов совместите этот метод с глубокой очисткой холодильника, чтобы полностью избавиться от остаточных запахов и бактерий.

Еще один совет – использовать ванильный экстракт. Капните несколько капель ванильного экстракта на один или два ватных диска, а затем поместите их в неглубокую миску. Поставьте миску в заднюю часть холодильника, чтобы освежить воздух приятным ароматом.

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