Netflix хочет снять англоязычную адаптацию 'Игры в кальмара': рассекречено имя режиссера

Уже в конце декабря на Netflix выйдет второй сезон неожиданного хита – корейского сериала " Игра в кальмара ". Но это не единственный сюрприз, который может ждать поклонников сурвайвала.

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Как стало известно изданию Deadline, стриминг разрабатывает англоязычную адаптацию шоу. И режиссером в проект был приглашен постановщик "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер. По слухам, которые ходят в Голливуде, Финчер должен посвятить работе над ним свое время уже в 2025 году.

Проект станет первым постановочным ответвлением "Игры в кальмара". Хотя и не первым расширением этой вселенной – в 2023 году вышел первый сезон реалити шоу "Игра в кальмара: Вызов", также была начата серия видеоигр.

Сериал Финчера, если он претворится в реальность, станет первым англоязычным проектом на основе триллера корейского постановщика Хван Дон Хека. Впрочем, Netflix пока не комментирует эти слухи.

Однако эксперты говорят, что Финчер – идеальный кандидат на роль режиссера римейка или спинофа "Игры в кальмара". Все его творчество находится в русле схожей мрачной атмосферы и затрагивает тему насилия. Более того, триллер 1997 года "Игра" с Майклом Дугласом и Шоном Пенном во многом перекликается с оригинальным сериалом. Фильм так же вращается вокруг реальных людей, которые становятся непроизвольными участниками адской игры.

Более того, Финчер ранее подписал с Netflix соглашение о сотрудничестве. Поэтому вовлечь его в работу над проектом во вселенной "Игры в кальмара" будет весьма логичным шагом стриминга. Раньше ходили слухи, что это может быть полнометражный фильм, но сейчас стало известно, что речь идет о сериале. Кроме того, всплыла информация, что сценарий к нему уже пишет автор сериала "Утопия" Деннис Келли, а действие шоу будет проходить в США.

Стоит также упомянуть, что именно Финчер помог Netflix стать гигантом телепродакшена, создав как продюсер для платформы сериал "Карточный дом" и анимационный хит "Любовь, смерть и работы". Кроме того, Финчер спродюсировал шоу "Охотник за разумом", а в 7 эпизодах выступил режиссером. А осенью прошлого года на стриминге вышел поставленный им полнометражный фильм "Убийца" с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон.

Что касается расширения вселенной "Игры в кальмара", то Netflix имел на него большие планы с тех пор, как шоу стало неожиданным прорывом осенью 2021 года. Тогда сериал, не имевший практически никакой промо-кампании, получил невероятную популярность и даже завоевал шесть премий "Эмми" среди своих 14 номинаций.

Ранее OBOZ.UA публиковал первые кадры из нового сезона "Игры в кальмара", премьера которого запланирована на 26 декабря.

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