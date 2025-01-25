Netflix назвал лучшую пятерку фильмов за свою историю

За сравнительно недолгое время своего существования Netflix создал огромное количество качественного киноконтента. И чтобы подвести итог 9 лет своего существования, сервис решил определить лучшую пятерку фильмов с 2016 года.

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Что это за картины, кто их снимал и когда, рассказывает OBOZ. UA.

"Красное уведомление" (230,9 млн просмотров)

"Красное уведомление" — американский комедийный боевик режиссера Роусона Маршалла Тербера. В главных ролях в нем снялись — Дуэйн "Скала" Джонсон, Галь Гадот и Райан Рейнольдс.

Сюжет боевика вращается вокруг известного афериста Нолана БутаЮ укравшего бесценное сокровище — "яйцо Клеопатры" из Национального музея в Риме и сбежавшего на Бали.

Там его нашел и арестовал специальный агент Джон Хартли из Интерпола. При этом их обоих обвела вокруг пальца хитроумная воровка по кличке Слон.

И теперь Хартли и Бут вынуждены держаться вместе, чтобы выпутаться из неприятной истории и поймать таинственную злодейку.

"Не смотрите вверх" (171,4 млн)

"Не смотрите вверх" — американская комедия, снятая Адамом Маккеем в 2021 году. В главных ролях в картине снялись Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс .

Преподаватель Рэндалл Минди вместе с молодой аспиранткой астрономии Кейт Дибиаски с ужасом обнаруживает, что к Земле движется большая комета, которая наверняка уничтожит все человечество. Они торопятся в Белый дом на прием к президенту США, но их слова никто не воспринимает всерьез, игнорируя назревающую катастрофу.

Вынужденные своими силами привлекать общественное внимание к проблеме, главные герои в срочном порядке отправляются в тур по стране, сталкиваясь с пренебрежительным отношением и недоверием.

Проект "Адам" (157,6 млн)

Проект "Адам" — американский комедийный научно-фантастический боевик, снятый режиссером Шоном Леви в 2022 году.

Сюжет картины вращается вокруг 12-летнего Адама Рида. Мальчик недавно потерял отца и с тех пор не может отделаться от чувств тоски и одиночества, что приводит к проблемам со сверстниками и в школе.

Однажды ночью подросток выбегает на улицу, чтобы исследовать место крушения таинственного летательного аппарата и находит в гараже самого себя, совершившего временной скачок. Путешественник во времени знакомит мальчика с удивительными технологиями будущего и заручается его поддержкой для выполнения особого задания, связанного с их отцом.

"Птичий короб" (157,4 млн)

"Птичий короб" — американский постапокалиптический фильм ужасов режиссера Сюзанны Бир( 2018 г.)

Землю поразила таинственная сила неизвестного происхождения, при зрительном контакте с которой люди моментально теряют рассудок и лишают себя жизни.

В центре повествования оказывается молодая женщина с двумя маленькими детьми, пытающаяся выжить в мире, где малейшая ошибка может привести к смерти. В поисках безопасного места для детей она отправляется путешествие, которое ей предстоит пройти с завязанными глазами, полагаясь лишь на собственный слух.

"Ручная кладь" (156,5 млн)

"Ручная кладь" — фильм американского режиссера Жауме Кольет-Серра с Тэроном Эджертоном и Джейсоном Бейтманом в главных ролях.

Итан Копек, которого выгнали из полицейской академии, уже три года работает в службе безопасности в международном аэропорту Лос-Анджелеса без каких-либо перспектив на повышение. В преддверии новогодних праздников он узнает о беременности своей девушки Норы и в который задумывается о перспективах своей карьеры.

После недолгих размышлений Итан обращается к начальству с просьбой дать ему более ответственную и высокооплачиваемую работу на сканере вещей.

Вскоре с ним связывается таинственный незнакомец. Он угрожает причинить вред Норе и требует, чтобы его сумка с запрещенным товаром прошла сканер и попала на рейс.

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