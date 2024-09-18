Netflix не будет работать на iOS 16: какие модели iPhone остались за бортом

Фильмы и сериалы Netflix удобно смотреть на разных гаджетах, в том числе на смартфонах. Но скоро такой возможности не станет у определенного количества владельцев iPhone.

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Как сообщает издание MacRumors, приложение Netlix скоро перестанет поддерживаться на операционных системах iOS 16 и iPadOS 16. Пользователи, которые хотят продолжать пользоваться им, должны будут перейти на iOS 17, iPadOS 17 или более позднюю версию для получения новых обновлений, функций и исправлений ошибок.

Это означает, что пользователи iOS 16 не могут обновиться до версии программы, в которой реализовано изменение. В основном это касается владельцев iPhone X, а также тех, кто до сих пор пользуется iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Аналогичная проблема коснется и владельцев Pro (1-го поколения) и iPad (5-го поколения). Именно они по-прежнему используют версию iPadOS 16, поскольку iPadOS 17 прекратила поддержку этих моделей.

Это не означает, что приложение Netflix полностью перестанет работать на всех перечисленных устройствах. Оно все еще будет доступно и будет работать. Однако они больше не смогут загрузить обновленные функции и им не будет доступно исправление ошибок. В текущем виде программа будет работать у них до того момента, пока не будет объявлена устаревшей, а ее поддержка не прекратится.

Впрочем, и в таком случае можно будет просмотреть контент платформы с мобильного устройства. Но нужно будет воспользоваться браузерной версией.

Вот список устройств Apple, для которых обновления Netflix станут недоступными:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad Pro (1-го поколения)

iPad (5-го поколения)

Строки кода, указывающие на предстоящее изменение, обнаружил в приложении Netflix участник сообщества MacRumors Аарон Перрис. Неизвестно, какое обновление прекратит поддержку вышеупомянутых устройств Apple, но, учитывая, что строки кода есть в последней версии, обновление, скорее всего, будет выпущено в скором времени.

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