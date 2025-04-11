Netflix снимет сериал 'Гордость и предубеждения': известно, кто может сыграть мистера Дарси

Netflix готовит новую адаптацию знаменитого романа Джейн Остин "Гордость и предубеждения". Ожидается, что сериал станет одной из главных премьер платформы в ближайшие годы. Хотя детали проекта пока остаются в тайне, уже появились слухи о кастинге, в частности, о потенциальном исполнителе роли мистера Дарси.

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Как сообщает Variety, переговоры с актером Джеком Лауденом по поводу этой роли уже в процессе. Актер, получивший признание за свою роль в шпионском сериале Apple TV+ "Медленные кони", получил несколько престижных номинаций, и его кандидатура рассматривается на одну из самых известных литературных ролей.

Актер также известен благодаря участию в таких фильмах, как "Дюнкерк" и "Мария, королева Шотландии". Если кастинг будет одобрен, Лауден присоединится к ряду других знаменитых актеров, сыгравших мистера Дарси на экране, включая Мэттью Макфадиена и Колина Ферта.

Джек Лауден станет частью новой адаптации "Гордость и предубеждения", созданной Долли Олдертон, автором "Все, что я знаю о любви".

Слухи о кастинге Элизабет Беннет также свидетельствуют, что актриса Дейзи Эдгар-Джонс может исполнить эту роль. Уже существует определенный интерес к сериалу, поскольку его создание обещает восстановить популярность классической истории о сложных отношениях между Беннет и Дарси.

Эта адаптация от Netflix присоединяется к ряду других экранизаций романов Джейн Остин. Ранее платформа уже адаптировала "Убеждения" с Дакотой Джонсон в главной роли, что также получило положительные отзывы. Ожидается, что новая версия "Гордость и предубеждения" сможет привлечь как давних поклонников произведения, так и новых зрителей, предлагая свежий взгляд на классическую историю.

OBOZ.UA ранее писал, как сложилась жизнь актеров фильма "Гордость и предубеждения".

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