Невозможно оторваться: лучшие исторические фильмы о древних цивилизациях

Один из лучших способ познакомиться с историей – посмотреть жанровые фильмы. Для ознакомления с фактами и событиями следует выбрать документальные ленты, а для эмоций, впечатлений и погружения в атмосферу подойдут и художественные.

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OBOZ.UA составил рейтинг лучших фильмов об истории древних мировых цивилизаций. От храброго Уоллеса до непобедимой Мулан – здесь каждый найдет сюжет по своему вкусу.

Гладиатор

Год: 2000.

Режиссер: Ридли Скотт.

Актеры: Расселл Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Оливер Рид, Ричард Гаррис, Дерек Джекоби, Джимон Гунсу.

Максимус Меридия – полководец, приближенный к императору Марку Аврелию. После войны с германскими племенами Максимус желает возвратиться домой к семье, а правитель готов передать власть сенату. У сына Марка Аврелия свои планы – он предает отца и занимает его трон, желая узурпировать власть. Семью Максимуса убивают, а его самого делают рабом-гладиатором. Даже в таком состоянии он найдет способ отомстить новому императору.

Троя

Год: 2004.

Страна: США, Мальта, Великобритания.

Режиссер: Вольфган Петерсен Шульц.

Актеры: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо Блум, Брайан Кокс, Брэндон Глисон, Дайана Крюгер.

Классическая экранизация известнейшего античного эпоса. Мир между Спартой и Троей был нарушен, поскольку троянский царевич Парис похитил прекрасную Елену, жену Менелая, царя Спарты. Царь Агамемнон и Менелай отправляются в поход против троянского царя Приама. Войну возглавил Ахиллес, при этом ненавидя Агамемнона.

Храброе сердце

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Мэл Гибсон.

Актеры: Мэл Гибсон, Софи Марсо, Патрик МакГуэн, Энгус Макфадьен, Брендан Глисон, Катрин Маккормак.

Конец XIII века – темная эпоха в истории Великобритании. Среди гор находится Шотландия – страна свободолюбивых горцев. Шотландцы вели постоянную борьбу за существование своих кланов, начиная еще с далеких римских времен. Во времена короля Эдуарда Шотландия была порабощена и превращена в одну из провинций Англии. Народный герой Уильям Уоллес возглавляет борьбу за свободу своей земли.

Агора

Год: 2009.

Страна: Испания, Мальта, Болгария.

Режиссер: Алехандро Аменабар.

Актеры: Рэйчел Вайс, Макс Мингелла, Оскар Айзек, Ашраф Баргом, Микаэль Лонсдейл.

События начинаются в Александрии в 391 году. Гипатия – женщина-философ, обучающая астрономии, математике и философии. Ее любят двое мужчин – ученик Орест и раб Давус. Политическая сила христиан начинает набирать силу, а Гипатия понимает, что институт образования в том виде, в каком она его знает, может не выжить. Через 20 лет Орест становится префектом Александрии и соглашается с мирным договором с христианами. Гипатия будет искать свое место в новом мире.

Мулан

Год: 2020.

Страна: США, Канада, Гонконг.

Режиссер: Ники Каро.

Актеры: Ифей Лю, Донни Йен, Гун Ли, Джет Ли, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ан.

Отважная Мулан решает участвовать в борьбе с пришедшими с севера гуннами, которые атаковали Китай. Мулан переодевается мужчиной и вступает в ряды армии, таким образом заменяя своего больного отца, храброго Хуа. Мулан добьется славы на поле боя и станет одной из величайших героинь в истории страны.

Апокалипто

Год: 2006.

Страна: США, Великобритания, Канада.

Режиссер: Мэл Гибсон.

Актеры: Руди Янблад, Далия Эрнандез, Джонатан Брюэр, Моррис Бирделловеад, Карлос Эмилио Баэз.

Фильм рассказывает об эпохе цивилизации Майя и раскрывает неожиданные подробности их жизни: войны, жестокие жертвоприношения и поклонения богам. Авторы фильма тщательно изучали исторические документы и священные тексты, чтобы наиболее реалистично показать судьбу цивилизации. События начинаются в 1502 году. Основной сюжетной линией является мирный охотник Лапы Ягуара, который вместе со своим племенем попал в плен в группу захватчиков.

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