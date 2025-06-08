Никакого майонеза: как за 5 минут приготовить полезную намазку с тунцом

Тунец - идеальное легкое блюдо для быстрого обеда или пикника, но оказывается, что есть один простой ингредиент, который делает его вкуснее и полезнее.

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Майонез делает тунец гораздо более кремовым, но также может сделать его жирным и добавить в блюдо гораздо больше калорий, что может отбить у вас желание использовать эту намазку. К счастью, есть полезная альтернатива, пишет Express.

Юмна Джавад, повар и основательница Feel Good Foodie поделилась своим секретом: "Я использую греческий йогурт вместо майонеза, чтобы сделать закуску кремовой. Греческий йогурт также является отличным источником белка и пробиотиков".

Он густой и кремовый, поэтому поможет придать вашему тунцу такую же замечательную текстуру, как и майонез, но гораздо более здоровым способом.

Майонез часто может перебить вкус тунца из-за его насыщенности, но греческий йогурт сохраняет его более сбалансированным, поскольку добавляет легкий, терпкий, яркий вкус.

Он также богат белком и содержит меньше калорий и вредных жиров, поэтому вы можете наслаждаться гораздо более питательным блюдом, которое также будет более сытным.

Как приготовить намазку из тунца без майонеза за 5 минут

Ингредиенты

Две банки тунца без жидкости (около 280 г)

80 г греческого йогурта

Две столовые ложки лимонного сока

Одна столовая ложка дижонской горчицы

Одна столовая ложка укропа или петрушки (измельченной)

Две столовые ложки красного лука (измельченного)

Два стебля сельдерея (измельченные)

Соль и перец.

Способ приготовления

Приготовить намазку из тунца очень просто, ведь все, что вам нужно сделать, это поместить в миску греческий йогурт, лимонный сок, горчицу, травы (укроп или петрушку), соль и перец.

Смешайте ингредиенты до однородной массы, затем откройте банки с тунцом. Слейте воду с тунца, а затем нарежьте сельдерей и красный лук.

Добавьте тунец, сельдерей и красный лук в миску, затем еще раз все перемешайте. Ваша вкусная начинка из тунца без майонеза будет готова к обеду или пикнику.

Храните любые остатки в герметичном контейнере и съешьте в течение трех-четырех дней.

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