Никогда не кладите овощи на нижнюю полку холодильника: для чего на самом деле это отделение

Большинство людей привыкли хранить овощи и фрукты на нижней полке холодильника, считая, что там для них идеальное место. Но на самом деле это большая ошибка, которая может привести к быстрой порче продуктов. Холодильник имеет разные температурные зоны, и каждая из них подходит для определенных типов продуктов. Нижняя полка создана совсем не для овощей и фруктов, а для других категорий пищевых продуктов.

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Редакция FoodOboz расскажет, для чего действительно нужна нижняя полка в холодильнике. Вы сможете правильно организовать хранение продуктов.

Почему не стоит хранить овощи и фрукты на нижней полке

Нижняя полка холодильника является самой холодной зоной – температура может приближаться к 0°C. Поэтому овощи и фрукты, которые лежат на ней без защиты, могут постоянно подмораживаться. Это ухудшает текстуру, делает мягкими, водянистыми и сокращает срок их хранения.

Если положить овощи и фрукты на нижнюю полку:

Они могут утратить вкусовые качества.

Структура продуктов станет вялой или ледяной из-за постоянной подморозки.

Некоторые овощи, такие как помидоры и огурцы, могут быстро портиться

Для чего на самом деле предназначена нижняя полка в холодильнике

Эта зона холодильника лучше всего подходит для хранения мяса и рыбы. Благодаря низкой температуре, продукты дольше остаются свежими, а также уменьшается риск размножения бактерий. Если у вашего холодильника нет отдельной "нулевой" камеры, то нижняя полка – идеальное место для сырого мяса, рыбы и морепродуктов.

Что лучше хранить на нижней полке:

Свежее мясо и рыбу (при условии, что они упакованы в герметичный контейнер).

Замаринованные продукты перед приготовлением.

Мясные полуфабрикаты, которые следует хранить при низкой температуре.

Где правильно хранить овощи и фрукты?

Если ваш холодильник имеет выдвижные ящики под нижней полкой, именно туда следует складывать овощи и фрукты. Они находятся в теплой зоне холодильника, поскольку пластиковые или стеклянные контейнеры защищают продукты от чрезмерного холода.

Как правильно организовать хранение

Овощи и фрукты храните в выдвижных ящиках – поддерживается оптимальная температура +4…+5°C.

Молочные продукты (сыры, йогурты, молоко) лучше размещать на средних полках.

Соки, фреши, соусы и приправы следует хранить в дверце или средней зоне холодильника.

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