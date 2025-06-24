Никогда не надевайте это в самолет: советы стилистки

Планируя путешествие, мы немало внимания уделяем тому, какие вещи стоит взять с собой в багаж, чтобы наслаждаться отпуском. Но эксперты по путешествиям утверждают, не менее важным может быть и подбор одежды, в которой вы подниметесь на борт самолета.

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Авиапутешествие может быть достаточно длительным, поэтому вещи, которые вы наденете в полет, должны быть комфортными и обеспечивать вам наилучшее самочувствие. Об этом изданию MailOnline рассказала модный стилист Лара Грейсон. Она утверждает, что определенные варианты одежды и обуви могут превратить для вас спокойное пребывание в салоне самолета в настоящую борьбу. Именно поэтому она рассказала о вещах, от которых стоит отказаться и назвала более удачную альтернативу для каждого случая. Вот ее рекомендации.

Джинсы – нет

Легкие спортивные штаны – да

По мнению Лары джинсы – это "большое табу" во время путешествий на самолете, поскольку они могут быть неудобными и давить. Пуговица на застежке может врезаться вам в живот во время полета, а плотный деним ограничивать движения. Вместо джинсов Грейсон рекомендует легкие льняные или хлопковые брюки с эластичным поясом, а также спортивные штаны и соответствующий топ на молнии.

Комбинезоны – нет

Широкие брюки с футболкой – да

По мнению стилистки комбинезоны "определенно не подходят для полета". Такая одежда будет создавать неудобства во время похода в туалет. Фактически, вам придется каждый раз полностью раздеваться и одеваться снова. Вместо этого наденьте свободные брюки и футболку, которые тоже будут иметь модный вид, зато не превратят ваш полет в борьбу с собственной одеждой.

Каблуки – нет

Обувь на плоской подошве без застежек – да

Если вы очень хотите сойти с трапа самолета в каблуках, возьмите их с собой на борт и наденьте перед приземлением. Но лететь в таких туфлях стилист точно не рекомендует. Неестественное положение стопы создаст вам дискомфорт, к тому же в полете ваши ноги могут отечь и застежки начнут сильно врезаться вам в кожу. Поэтому во время рейса отдавайте предпочтение балеткам, слипонам или сандалиям без застежек. Грейсон также посоветовала положить в ручную кладь пару носков на случай, если ваши ноги замерзнут во время полета.

Яркие украшения – нет

Простые ожерелья и серьги – да

Собираясь на самолет, стилист советует отложить массивные браслеты, крупные ожерелья и тяжелые серьги. Они могут вызвать дискомфорт во время полета. Вместо этого ограничьтесь невесомой цепочкой, минималистичными кольцами и серьгами-пусетами, если вам так хочется украшений.

Полный макияж – нет

Увлажняющий крем и бальзам для губ – да

Во время полета наша кожа сохнет сильнее, чем на земле. Это связано с тем, что на борту самолета работает отопление и воздух в салоне достаточно сухой. Именно поэтому полноценный макияж может высушить вашу кожу. А что действительно понадобится вам на борту самолета, так это средства для ухода с увлажняющим эффектом. Нанесите перед посадкой крем на лицо, возьмите с собой маску и не забудьте бальзам или масло для губ.

Бюстгальтеры на косточках – нет

Топы без косточек – да

Нижнее белье может вызвать особенно заметный дискомфорт во время полета, поэтому в дорогу важно выбирать максимально удобные варианты. Откажитесь от бюстгальтеров на косточках – они могут врезаться в вашу кожу. Отдайте предпочтение моделям с другими, менее жесткими типами поддержки. Например, положитесь на широкие бретели, которые снимут часть нагрузки с вашей спины.

Заколки-крабики – нет

Мягкие резинки для волос – да

Заколки-крабики не стоит надевать во время долгих перелетов. Они будут давить вам на кожу, особенно если окажутся между вашей головой и креслом. Это может даже спровоцировать головную боль. Если вы хотите на борту собрать волосы, выберите мягкие резинки или повязки. Если же вы планируете на борту сделать себе прическу, чтобы сойти с самолета с красивыми локонами, то тоже полагайтесь на мягкие, а не жесткие бигуди.

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