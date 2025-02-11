Никогда не покупайте такое масло: чего ни в коем случае не должно быть на упаковке

Сливочное масло – один из важнейших продуктов в рационе многих людей. Однако на полках магазинов можно встретить не только качественный продукт, но и подделки, содержащие вредные примеси. Чтобы не наткнуться на фальсификат, важно внимательно читать состав и обращать внимание на маркировку. Некоторые надписи на упаковке могут выдать подделку.

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Редакция FoodOboz расскажет, как отличить натуральное масло от фальсификата. Следует обращать внимание на упаковку.

1. Внимательно проверяйте упаковку. Прежде всего, обращайте внимание на название продукта. Если на упаковке написано масло – продукт должен соответствовать установленным стандартам и содержать только молочный жир. Но если вы видите надписи "спред" или "маргарин", это означает, что в состав добавлены растительные жиры, которые делают продукт менее полезным.

Также внимательно читайте слог. В настоящем сливочном масле должно быть только сливки или пастеризованные сливки. Если же среди ингредиентов указаны:

ЗМЖ (заменитель молочного жира)

растительные масла (пальмовое, кокосовое, соевое, рапсовое, подсолнечное)

эмульгаторы, стабилизаторы, загустители

ароматизаторы и консерванты (Е320, Е322, Е471, Е472, Е476) – такой продукт не является настоящим сливочным маслом и лучше его не покупать.

2. Обращайте внимание на стоимость. Качественное сливочное масло производится из большого количества молока, поэтому оно не может стоить слишком дешево. Если цена значительно ниже среднерыночной, это сигнал, что в составе могут находиться дешевые заменители. Исключением могут быть акционные предложения, но в общем-то слишком низкая стоимость – повод проверить упаковку и состав.

3. Оцените внешний вид. Если приобретаете масло на вес или открываете упаковку дома, обратите внимание на его текстуру и цвет. Натуральное масло должно быть светло-желтого цвета, однородной и гладкой консистенции. Если продукт слишком яркий, крошится или выглядит неестественно блестящим, в нем могут быть искусственные добавки.

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