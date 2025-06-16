Никогда не сажайте базилик возле этого растения: оно может замедлить его рост

Смежная посадка - популярный метод среди садоводов, которые стремятся выращивать здоровые растения и максимально эффективно использовать свое открытое пространство. Она предусматривает размещение определенных растений вместе, чтобы они приносили пользу друг другу, улучшая качество почвы, отпугивая вредителей или способствуя лучшему росту.

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Но хотя некоторые комбинации хорошо работают, другие могут вызвать проблемы, и есть одно распространенное сочетание, которого, по мнению экспертов по садоводству, следует избегать. Так, базилик никогда не следует сажать рядом с шалфеем. Хотя обе травы являются популярными, они плохо сочетаются в почве. На самом деле, посадка их рядом может привести к проблемам с ростом базилика, пишет OBOZ.UA.

Эти две травы имеют очень разные потребности в выращивании. Базилик предпочитает теплые, влажные условия с регулярным поливом и плодородную почву, тогда как шалфей лучше всего растет в сухих, хорошо дренированных средах и не требует столько воды.

Эти противоречивые предпочтения означают, что одно растение, вероятно, пострадает, если его заставят делить пространство с другим.

Шалфей может задерживать рост базилика, особенно когда растения конкурируют за питательные вещества или солнечный свет.

Для садоводов, которые надеются получить максимум от своего урожая, это большая проблема, особенно летом, когда базилик переживает пик своего развития и часто используется для приготовления свежего песто, украшения салатов или добавления вкуса домашним блюдам.

Чтобы избежать этой проблемы, садоводам рекомендуется сажать базилик подальше от шалфея, а вместо этого размещать его рядом с травами и овощами, которые более совместимы с ним.

Хорошими растениями-компаньонами для базилика являются помидоры, перец, петрушка и салат, которые могут помочь защитить его от вредителей и улучшить его общий рост.

Базилик также известен своей эффективностью для других растений, отпугивая тлей, белокрылок и комаров, что делает его полезной травой как для огородных грядок, так и для цветников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему базилик следует добавить в свой рацион.

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