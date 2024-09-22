Nissan Kicks возвращается: новая модель авто поражает смелым дизайном

Компактный кроссовер-внедорожник Nissan Kicks 2025 модельного года официально поступил в дилерские центры. Его дизайн был вдохновлен кроссовками и уже стал сенсацией на авторынке.

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Как пишет издание Autoblog, мягкие линии кузова его предшественника уступили место более выраженным контурам и более резким углам. Их дополнительно подчеркивают новые двухцветные варианты окрашивания, доступные в высоких комплектациях SV и SR.

Более современный вид модели придает решетка радиатора Nissan "V-Motion" и окружающие тонкие светодиодные фары. В то время как матовые пластиковые акценты вокруг передней части, боковин и заднего бампера добавляют грубоватый штрих. Измененные задние фонари теперь протягиваются вниз по задним боковым панелям под острым углом, дополняя общий дерзкий дизайн автомобиля. Кроме того, Nissan демонстрирует тисненый цветной логотип Kicks на задней стойке – тонкая деталь, которая делает автомобиль мгновенно узнаваемым.

Под капотом у модели находится двигатель MR20DD I4 объемом 2,0 л мощностью 139 л. с. и крутящим моментом 190 Н⋅м, управляемый вариатором Xtronic. Хотя производительность нового Kicks сложно назвать самой высокой – от 0 до 100 км/ч он разгоняется всего за 9,5-9,8 секунды. Тем не менее модель предлагает достойную экономию топлива 8,4 литра на 100 км в городе и 6,7 литра на шоссе. Также производитель предлагает опционный полный привод в комплектациях S, SR и SV за дополнительную плату.

Топовая комплектация SR также включает в себя Nissan ProPilot Assist, которая, по словам Nissan, "снижает стресс водителя в плотном потоке, автоматически управляя акселератором и тормозами, чтобы поддерживать безопасное расстояние от автомобиля впереди".

Внутри Kicks придерживается минималистского подхода и отсутствия лишних отвлекающих внимание факторов. Изюминкой в целом сдержанного салона является контрастная двойная строчка на обшивке и цветные акценты вокруг селектора передач. Комплектация SR снабжена двумя 12,3-дюймовыми экранами, создающими иллюзию единого сплошного дисплея. Средняя комплектация SV предлагает 7-дюймовый цифровой блок датчиков в паре с 12,3-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, в то время как базовая комплектация S оснащена двумя 7-дюймовыми экранами. Беспроводная зарядка, Apple CarPlay и Android Auto являются стандартными для всех комплектаций, кроме базовой S.

Дополнительные функции включают в себя панорамный люк с двумя панелями и звуковую систему Bose с 10 динамиками, встроенными в подголовники передних пассажирских сидений. Обивка сидений зависит от комплектации, доступны варианты из ткани, премиум-ткани или кожзама, все с дизайном Nissan Zero Gravity, предназначенным для повышения комфорта в дальних поездках.

Пространство для ног увеличилось по сравнению с предыдущим поколением, предлагая задним пассажирам дополнительный дюйм места под ногами. Увеличился и багажник. При поднятых задних сиденьях он составляет 850 литров, а при сложенных – 1700 литров.

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