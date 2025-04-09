Низкие цены и невероятные ландшафты: почему Вьетнам достоин внимания туристов

Вьетнам стремительно укрепляет позиции на туристической карте мира. Благодаря теплому климату, доступным ценам и невероятному природному разнообразию, эта страна все чаще оказывается в списках самых популярных направлений для путешествий.

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Теплый климат, поразительные виды, богатые культурные традиции и приятные цены делают Вьетнам идеальным выбором как для активных путешественников, так и для тех, кто ищет спокойного отдыха. Детали рассказало издание Express.

Вьетнам в 2024 году принял 17,6 миллиона иностранных туристов, установив новый рекорд – более шести миллионов посетителей только за первый квартал.

Секрет популярности Вьетнама – в сочетании природной красоты, благоприятного климата и привлекательных цен. Это делает страну особенно привлекательной для туристов, которые ищут тепло и экзотики за умеренную стоимость. И хотя солнце и море – важные составляющие отдыха, Вьетнам предлагает гораздо больше.

Страна поражает разнообразием природных ландшафтов: горы, рисовые террасы, водопады, тропические леса и белоснежные пляжи формируют уникальный туристический опыт. Одним из известнейших природных чудес является залив Халонг в провинции Куанг Нинь. Это место не только популярное направление для круизов, но и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристы могут исследовать залив на байдарках, посетить плавучие деревни, подняться в пещеры или заняться скалолазанием. Это один из многих вариантов активного отдыха, доступного в пределах одной локации.

Для тех, кто хочет восстановить силы, Вьетнам предлагает немало оздоровительных курортов и спа-центров. Национальный туристический портал страны не зря называет оздоровление "образом жизни во Вьетнаме". Особого внимания заслуживает горный курорт Далат в провинции Лам Донг, известный как "Город вечной весны". Его мягкий климат, красивейшие виды и спокойная атмосфера идеально подходят для релаксации.

Далат – это идеальное место для активного туризма. Здесь популярны пешие прогулки, катание на горных велосипедах и каньонинг. Любители природы могут отправиться в поход с гидом по национальному парку Бидуп Нуй Ба или самостоятельно подняться на гору Ланг Бианг.

Отдельного упоминания заслуживает побережье Вьетнама, которое простирается более чем на 3000 километров. В стране множество пляжей – от семейных и курортных до диких и изолированных, расположенных на островах. Здесь каждый найдет локацию по душе.

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