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Ночная овсянка "Тирамису": как приготовить вкусный и полезный завтрак

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
162
Ночная овсянка 'Тирамису': как приготовить вкусный и полезный завтрак

Ночная овсянка – это блюдо, которое обожают абсолютно все. Особую радость оно приносит хозяйкам, поскольку им больше не нужно просыпаться раньше других, чтобы приготовить завтрак.

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Фудблогер с ником maggtasty в Instagram рассказала, как приготовить этот невероятный завтрак. Она опубликовала рецепт ночной овсянки "Тирамису", вкус которой точно понравится всем.

Ночная овсянка "Тирамису": как приготовить вкусный и полезный завтрак

Ингредиенты

  • Овсянка – 50 гр.
  • Семена чиа – 1 ч.л.
  • Какао – 1 ч.л.
  • Кофе – 1 ч.л.+35 мл.воды
  • Молоко – 45 гр.
  • Йогурт греческий – 70 гр.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Какао

Способ приготовления

1. К овсянке добавляем чиа, какао, кофе и молоко. Перемешиваем.

Ночная овсянка "Тирамису": как приготовить вкусный и полезный завтрак

2. Готовим крем: греческий йогурт смешиваем с медом.

Ночная овсянка "Тирамису": как приготовить вкусный и полезный завтрак

3. Выкладываем крем на овсянку.

4. Присыпаем какао и отправляем на ночь в холодильник.

Ночная овсянка "Тирамису": как приготовить вкусный и полезный завтрак

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