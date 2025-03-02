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Ночная овсянка "Тирамису": как приготовить вкусный и полезный завтрак
Ночная овсянка – это блюдо, которое обожают абсолютно все. Особую радость оно приносит хозяйкам, поскольку им больше не нужно просыпаться раньше других, чтобы приготовить завтрак.
Фудблогер с ником maggtasty в Instagram рассказала, как приготовить этот невероятный завтрак. Она опубликовала рецепт ночной овсянки "Тирамису", вкус которой точно понравится всем.
Ингредиенты
- Овсянка – 50 гр.
- Семена чиа – 1 ч.л.
- Какао – 1 ч.л.
- Кофе – 1 ч.л.+35 мл.воды
- Молоко – 45 гр.
- Йогурт греческий – 70 гр.
- Мед – 1 ч.л.
- Какао
Способ приготовления
1. К овсянке добавляем чиа, какао, кофе и молоко. Перемешиваем.
2. Готовим крем: греческий йогурт смешиваем с медом.
3. Выкладываем крем на овсянку.
4. Присыпаем какао и отправляем на ночь в холодильник.
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