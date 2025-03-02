Ночная овсянка 'Тирамису': как приготовить вкусный и полезный завтрак

Ночная овсянка – это блюдо, которое обожают абсолютно все. Особую радость оно приносит хозяйкам, поскольку им больше не нужно просыпаться раньше других, чтобы приготовить завтрак.

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Фудблогер с ником maggtasty в Instagram рассказала, как приготовить этот невероятный завтрак. Она опубликовала рецепт ночной овсянки "Тирамису", вкус которой точно понравится всем.

Ингредиенты

Овсянка – 50 гр.

Семена чиа – 1 ч.л.

Какао – 1 ч.л.

Кофе – 1 ч.л.+35 мл.воды

Молоко – 45 гр.

Йогурт греческий – 70 гр.

Мед – 1 ч.л.

Какао

Способ приготовления

1. К овсянке добавляем чиа, какао, кофе и молоко. Перемешиваем.

2. Готовим крем: греческий йогурт смешиваем с медом.

3. Выкладываем крем на овсянку.

4. Присыпаем какао и отправляем на ночь в холодильник.

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