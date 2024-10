Новое во вселенных Marvel и DC: какие супергеройские фильмы выйдут в 2025 году

Новый год – новые приключения, особенно для поклонников киновселенных Marvel и DC. 2025 год обещает стать годом ярких премьер, где каждый найдет фильм по душе. От долгожданных сиквелов до новых историй – кинопродюсеры готовят настоящий праздник для любителей супергероев.

Кроме супергеройских блокбастеров, 2025 порадует поклонников кино и другими интересными премьерами. Нас ждут продолжения таких популярных франшиз, как "Мир Юрского периода", "Пила", "Аватар" и "Миссия невыполнима". Также стоит обратить внимание на менее масштабные, но не менее интересные фильмы, такие как "Вурдалак" и "М3ГАН 2.0".

"Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World)

Станет первым фильмом, который начнет новую эпоху в киновселенной Marvel. В этой ленте мы увидим Сэма Уилсона, который полностью примет мантию Капитана Америки.

Премьера анонсирована 13 февраля 2025 года.

"Супермен: Наследие" (Superman: Legacy)

Еще одна долгожданная премьера – "Супермен: Наследие". Этот фильм станет началом новой главы в истории Вселенной DC. Режиссером ленты выступил Джеймс Ганн, обещающий представить нам новую интерпретацию легендарного супергероя.

Дата выхода: 11 июля 2025г.

"Фантастическая четверка: Первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps)

Любители комиксов Marvel также смогут насладиться перезапуском франшизы "Фантастическая четверка". Эта команда супергероев, получившая популярность благодаря своим уникальным способностям, вернется на большие экраны в новом, свежем образе.

Дата выхода: 25 июля 2025г.

"Блэйд: Убийца вампиров" (Blade, the Vampire Slayer)

Этот фильм охотника на вампиров станет одним из самых интересных проектов Marvel Studios. Супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics об одноименном супергерое, был спродюсирован Marvel Studios из Walt Disney Studios Motion Pictures.

Ожидалось, что фильм выйдет в прокат 7 ноября 2025 года, однако по данным Deadline, дату выхода отложили на неопределенный срок. На 7 ноября запланировали показ "Хищник: Пустоши" (Predator: Badlands).

