Новые знакомства и страсть: каких знаков зодиака ожидает романтическая весна

Эта весна будет полна романтики для трех знаков зодиака. Их ждут новые знакомства, неожиданные чувства и страсть.

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Это время принесет новую любовь и романтику Близнецам, Льву и Весам, пишет Madeinvilnius. Больше о том, что звезды приготовили этим знакам зодиака в любовной жизни, читайте в гороскопе.

Близнецы

Близнецам весна принесет новые романтические приключения. Вы будете сиять очарованием, а ваша спонтанность и коммуникабельность привлечет к вам людей в самых ожидаемых местах. Познакомиться с кем-то особенным вы можете во время путешествий, на мероприятиях и даже на работе. Завязать новые отношения вам помогут друзья или знакомые. В онлайн-знакомствах вы привлечете внимание интеллектуального человека. Астрологи советуют быть открытыми к новым знакомствам и не бояться сделать первый шаг в этот очень благоприятный период.

Лев

Лев начнет страстные и эмоциональные отношения. Ваша харизма привлечет к вам потенциальных партнеров. Вы можете встретить любовь своей жизни. Познакомиться есть шанс на светских мероприятиях, в неожиданных ситуациях или даже ваш новый коллега или деловой знакомый может стать исключительным человеком. Астрологи советуют быть открытыми не только к флирту, но и к более глубоким отношениям.

Весы

Для Весов весна принесет гармонию и новые чувства. Ваше природное обаяние и элегантность привлекут особых для вас людей, с которыми вы сможете построить глубокие отношения. Познакомиться будет возможность на художественных и культурных мероприятиях – это будут люди, с кем у вас много общих интересов. Также вы можете влюбиться в человека, который вдохновляет вас во время путешествия. Кроме того, возможно возобновление старых дружеских отношений. Астрологи советуют доверять своей интуиции и позволить себе влюбиться.