Новый электрокар от Mercedes: какие характеристики и результат тест-драйва

Последний EQS 450+ Business Class от Mercedes – это роскошный крейсер с аккумуляторным питанием, который без труда съедает эти утомительные мили на автомагистрали.

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Технический редактор Express Дэвид Снеллинг провел тест-драйв этого автомобиля и описал все его преимущества. Модель, которую я протестовал, предлагает всю роскошь, которую вы ожидаете от представительского салона, включая кресла, напоминающие диваны, даже имеющие собственные мягкие подушки для максимального комфорта.

Эти исключительно плюшевые сиденья могут массировать вашу спину и поддерживать тепло или прохладу в зависимости от времени года. Задние пассажиры также получают полный специальный климат-контроль и огромную стеклянную крышу, чтобы вы могли наблюдать за миром извне.

Чтобы не скучать во время долгих поездок, есть двойной 11,6-дюймовый телевизор, контроллер в стиле iPad в подлокотнике и наушники с шумопоглощением бренда Mercedes, если вы забудете взять свои.

Вы даже можете нажать кнопку на двери, которая автоматически переместит переднее пассажирское сиденье вперед, создавая ощущение, что вы сидите на кресле авиакомпании бизнес-класса.

Также установлена приятная для уха система объемного звучания Burmester 3D Surround Sound, которая обеспечивает аудио в стиле кино, не выходя из автомобиля.

Задняя часть EQS 450+ Business Class также шикарна. "Моя единственная жалоба – это отсутствие потоковых программ на его экранах (Disney+ в скором времени появится в автомобилях Mercedes), и нет простого способа передавать видеосодержимое с вашего iPhone непосредственно на эти дисплеи", - написал редактор.

Представлены такие музыкальные программы, как Tidal и Spotify, а также полные радиостанции, но было бы приятно, чтобы Netflix, Prime Video и Apple TV+ были добавлены в будущем.

"Хотя мне нравилось сидеть сзади в этой машине, передние сиденья тоже являются приличным местом, благодаря большому гиперэкрану Mercedes, который заполняет всю приборную панель", – говорит автор.

Этот массивный 17,7-дюймовый дисплей показывает маршруты и развлечения вместе с полным доступом к Apple CarPlay или Android Auto.

Вы также можете получить доступ ко всем настройкам автомобиля, включить невероятный массаж сидений и изменить освещение настроения с помощью большой панели. Передние пассажиры даже получают свой 12,3-дюймовый экран для игры.

Существует множество технологий, которые помогут сделать управление этим авто действительно легким, включая адаптивный круиз-контроль, активный помощник руля, проекционный дисплей и систему спутниковой навигации дополненной реальности. Когда вы прибываете в пункт назначения, он может даже самостоятельно припарковаться, что удобно, учитывая его огромные размеры.

Аккумулятор можно зарядить от 10 до 80 процентов примерно за 31 минуту, что не идеально, если вам нужно быстро добраться.

Цены бизнес-класса EQS 450+ начинаются с £119 000.

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