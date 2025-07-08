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Новый фильм о Супермене "выстрелил": первые реакции критиков

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
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Новый фильм о Супермене 'выстрелил': первые реакции критиков

Недавно было снято эмбарго на отзывы о новом фильме "Супермен" от DC Studios, и кинокритики поспешили поделиться своими впечатлениями в социальных сетях. Режиссер Джеймс Ганн, известный благодаря "Стражам Галактики" и "Отряду самоубийц", возглавил этот проект, который знаменует начало обновленной кинематографической Вселенной DC.

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В центре внимания — история Кларка Кента, которого сыграл Дэвид Коренсвет, и его отношения с Лоис Лейн в исполнении Рэйчел Броснахан. Фильм обещает свежий взгляд на культового героя, сохраняя его классическую сущность. Премьера запланирована на 11 июля, и волнение вокруг ленты растет.

Захватывающий старт новой эры DC

Критики называют "Супермена" многообещающим началом для перезапуска DC Studios. Фильм сочетает динамичный экшн с глубокими темами, такими как человеческая доброта и моральные дилеммы. По словам режиссера, лента отражает историю Америки через призму иммигрантского опыта Супермена. Многие отмечают, что Ганн сумел добавить легкости и юмора, что делает фильм привлекательным для широкой аудитории. В то же время некоторые сцены вызывают восторг благодаря ярким визуальным эффектам.

Дэвид Коренсвет — новый Супермен

Новый фильм о Супермене "выстрелил": первые реакции критиков

Исполнитель главной роли, Дэвид Коренсвет, получил положительные отзывы за свою искреннюю и вдохновенную игру. Критики подчеркивают, что его Кларк Кент олицетворяет надежду и героизм, оставаясь при этом человечным. Особенно хвалят его экранную химию с Рэйчел Броснахан, которая сыграла Лоис Лейн. Их отношения стали сердцем фильма, добавляя эмоциональной глубины. Для многих Коренсвет стал идеальным воплощением Человека из стали.

Лоис Лейн и Лекс Лютор: яркие персонажи

Рэйчел Броснаген в роли Лоис Лейн получила похвалу за харизматичность и сильный характер. Ее героиня — не просто спутница Супермена, а полноценная личность с собственными убеждениями. Николас Холт, сыгравший Лекса Лютора, вызвал неоднозначные реакции: для одних его злодей получился интригующим, для других — недостаточно угрожающим. Тем не менее, актерский состав, включая второстепенных персонажей, добавил фильму ярких моментов.

Новый фильм о Супермене "выстрелил": первые реакции критиков

Настоящей звездой фильма для многих стал суперпес Крипто. Кинокритики отмечают, что этот четвероногий герой крадет каждую сцену, в которой появляется. Его присутствие добавляет ленте легкости и юмора, что особенно понравилось семейной аудитории. Некоторые в шутку предлагают создать отдельный фильм о приключениях Крипто, что свидетельствует о его популярности.

Отзывы на Супермена

Не все критики остались в восторге от фильма. Некоторые считают, что Ганн уделил больше внимания визуальной составляющей, чем глубине сюжета, пишет Variety.

Новый фильм о Супермене "выстрелил": первые реакции критиков

Например, Питер Хауэлл отметил, что лента выглядит эффектно, но не хватает крепкой истории. По его словам, Супермен в исполнении Коренсвета кажется слишком наивным, а Лекс Лютор — недостаточно убедительным. Такие мысли контрастируют с общим энтузиазмом, но добавляют дискуссии.

Новый фильм о Супермене "выстрелил": первые реакции критиков

Премьера 11 июля станет решающим моментом для DC Studios, и первые отзывы лишь подогревают интерес.

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