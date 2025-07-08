Новый фильм о Супермене 'выстрелил': первые реакции критиков

Недавно было снято эмбарго на отзывы о новом фильме "Супермен" от DC Studios, и кинокритики поспешили поделиться своими впечатлениями в социальных сетях. Режиссер Джеймс Ганн, известный благодаря "Стражам Галактики" и "Отряду самоубийц", возглавил этот проект, который знаменует начало обновленной кинематографической Вселенной DC.

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В центре внимания — история Кларка Кента, которого сыграл Дэвид Коренсвет, и его отношения с Лоис Лейн в исполнении Рэйчел Броснахан. Фильм обещает свежий взгляд на культового героя, сохраняя его классическую сущность. Премьера запланирована на 11 июля, и волнение вокруг ленты растет.

Захватывающий старт новой эры DC

Критики называют "Супермена" многообещающим началом для перезапуска DC Studios. Фильм сочетает динамичный экшн с глубокими темами, такими как человеческая доброта и моральные дилеммы. По словам режиссера, лента отражает историю Америки через призму иммигрантского опыта Супермена. Многие отмечают, что Ганн сумел добавить легкости и юмора, что делает фильм привлекательным для широкой аудитории. В то же время некоторые сцены вызывают восторг благодаря ярким визуальным эффектам.

Дэвид Коренсвет — новый Супермен

Исполнитель главной роли, Дэвид Коренсвет, получил положительные отзывы за свою искреннюю и вдохновенную игру. Критики подчеркивают, что его Кларк Кент олицетворяет надежду и героизм, оставаясь при этом человечным. Особенно хвалят его экранную химию с Рэйчел Броснахан, которая сыграла Лоис Лейн. Их отношения стали сердцем фильма, добавляя эмоциональной глубины. Для многих Коренсвет стал идеальным воплощением Человека из стали.

Лоис Лейн и Лекс Лютор: яркие персонажи

Рэйчел Броснаген в роли Лоис Лейн получила похвалу за харизматичность и сильный характер. Ее героиня — не просто спутница Супермена, а полноценная личность с собственными убеждениями. Николас Холт, сыгравший Лекса Лютора, вызвал неоднозначные реакции: для одних его злодей получился интригующим, для других — недостаточно угрожающим. Тем не менее, актерский состав, включая второстепенных персонажей, добавил фильму ярких моментов.

Настоящей звездой фильма для многих стал суперпес Крипто. Кинокритики отмечают, что этот четвероногий герой крадет каждую сцену, в которой появляется. Его присутствие добавляет ленте легкости и юмора, что особенно понравилось семейной аудитории. Некоторые в шутку предлагают создать отдельный фильм о приключениях Крипто, что свидетельствует о его популярности.

Отзывы на Супермена

Не все критики остались в восторге от фильма. Некоторые считают, что Ганн уделил больше внимания визуальной составляющей, чем глубине сюжета, пишет Variety.

Например, Питер Хауэлл отметил, что лента выглядит эффектно, но не хватает крепкой истории. По его словам, Супермен в исполнении Коренсвета кажется слишком наивным, а Лекс Лютор — недостаточно убедительным. Такие мысли контрастируют с общим энтузиазмом, но добавляют дискуссии.

Премьера 11 июля станет решающим моментом для DC Studios, и первые отзывы лишь подогревают интерес.

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