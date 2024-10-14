Нужно ли перекапывать огород осенью: в чем плюсы и минусы
Огородники традиционно делятся на два лагеря: одни перекапывают грядки осенью, другие не видят в этом особой необходимости. Среди очевидных преимуществ – улучшение циркуляции воздуха в верхнем слое почвы, необходимость внесения удобрений. Снег быстрее насытит грядки влагой, а весной будет гораздо проще провести предварительные работы перед посадкой.
Однако эксперты говорят, что иногда перекапывание может только навредить. OBOZ.UA разбирался, когда нужно перекапывать огород осенью.
Когда почву нужно перекопать
В большинстве случаев перекапывать грядку осенью все же нужно. При чем делать это следует на глубину тонкого плодородного слоя. Так в почву проникает воздух, необходимый для микроорганизмов, перерабатывающих растительные остатки.
Для закладки дернины, навоза, извести также понадобится перекапывание. Следует напомнить и на необходимости удалить часть сорняков.
Тяжелые глинистые дерново-подзолистые и серые лесные почвы нужно перекапывать дважды, ведь минимальная поверхностная обработка на таких землях пользы не принесет.
В процессе перекопки можно внести удобрения или раскислить почву – эффект от процедур повысится в несколько раз.
Также перекапывание нужно произвести, учитывая особенности состава грунта. Вредители и их личинки, патогенные бактерии и другие организмы, очутившись на поверхности, быстро погибают от холода и ветра.
Еще одно преимущество заключается в том, что почва таким образом становится более рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, поэтому весной быстрее прогревается.
Когда перекапывать огород не стоит
Все зависит от типа почвы на участке и погодных условий. Обратите внимание на особенности грядки. Если плодородный слой не слишком велик, есть риск вывернуть на поверхность глину, песок или подзолистую малоплодородную почву. Если произойдет его смешение с окультуренным верхним слоем, возрастает риск снижения плодородия. Придется дополнительно вносить удобрения. Так что в этом случае достаточно будет глубокого разрыхления грядки.
Если на грядке сухо и почва не очень заросла сорняками, можно обойтись и без перекапывания, достаточно просто убрать растительные остатки и разрыхлить верхний слой. Так вы обеспечите доступ воздуха для полезных микроорганизмов, а структура почвы при этом не нарушится.
В процессе разрыхления резко возрастает циркуляция воздуха, а из осенних утренних туманов быстрее начинает конденсироваться влага. Например, на песчаных почвах и хорошем черноземе можно даже не работать лопатой – достаточно будет разрыхлить граблями.
Также следует отметить, что при перекапывании на поверхности оказываются не только вредные микроорганизмы, но и полезные, те, благодаря которым почва сохраняет свое плодородие.
Как перекапывать огород
Перекапывание лучше провести до конца октября – начала ноября, в зависимости от погоды. Главное – чтобы почва не схватилась первыми заморозками.
Заранее определите, какие культуры вы будете сажать на грядке в следующем году. В зависимости от этого следует выбрать и глубину перекапывания:
- на 25-30 см (или на штык лопаты) надо перекопать грядку для картофеля, свеклы, моркови, тыквы, дыни и петрушки;
- 5-10 см достаточно для томатов, огурцов, перца, редиса и бобовых.
Слои почвы лучше не переворачивать, а просто перекладывать между собой, чтобы сохранить как можно больше полезной микрофлоры.
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