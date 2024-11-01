О чем второй сезон 'Уэнздей': известно о новых звездах в актерском составе сериала

После безумного успеха первого сезона сериала "Уэнздей" Netflix объявил о продолжении шоу, и второй сезон запланирован к выпуску в 2025 году. Новый сезон обещает еще больше интриги, ведь в центре событий остается Уэнздей Аддамс, а сюжет снова сфокусируется на ее сверхъестественных похождениях в академии Nevermore.

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Сериал, созданный Тимом Бертоном и снятый при участии актрисы Дженны Ортеги, стал самым популярным оригинальным проектом Netflix с более чем 252 миллионами просмотров. Это значение значительно превзошло предыдущие успехи таких шоу, как "Очень странные дела" и "Бриджертоны", сообщается на сайте Netflix.

Тизер второго сезона сериала "Уэнздей"

Новый сезон сериала будут снимать в Ирландии, что является изменением по сравнению с первым сезоном, который снимался в Румынии. Успех шоу сделал Румынию туристическим направлением для поклонников сериала, однако логистические трудности обусловили решение об изменении локации. Съемки второго сезона стартуют в апреле 2024 года, а задержка, вызванная голливудскими стачками, отсрочила начало производства.

Актеры второго сезона "Уэнздей"

Первый сезон "Уэнздей" получил 12 номинаций на премию "Эмми". Сюжет второго сезона держат в секрете, но создатели шоу, Эл Гоф и Майлз Миллар, намекают, что новые эпизоды дадут больше экранного времени членам семьи Аддамсов. Также в сериале планируется расширить фокус на родственные связи Уэнздей с матерью Мортисией, роль которой исполняет Кэтрин Зета-Джонс. Вместе с Кэтрин Зета-Джонс к основному составу второго сезона присоединились Луис Гузман и Исаак Ордоньес.

Кроме постоянных актеров, вернувшихся на экраны, во втором сезоне появятся новые звезды. Среди них Джоанна Ламли, которая будет играть роль бабушки Уэнздей, а также Тэнди Ньютон в роли доктора Фейрберна. Кроме того, среди гостей сериала появятся Фрэнсис О'Коннор, Хейли Джоэл Осмент и Кристофер Ллойд.

Дженна Ортега, также исполнительный продюсер второго сезона, рассказала, что новые эпизоды будут иметь более интенсивный акцент на ужасах, а не на подростковых романах, которые были доминирующей темой первого сезона. По словам Ортеги, каждый эпизод второго сезона напоминает отдельный фильм, наполненный динамикой и темной атмосферой.

В отличие от первого сезона, второй также представит расширенный актерский состав. К новым лицам относятся Билли Пайпер, Стив Бушеми и другие известные актеры, которые появятся в новых ролях. При этом несколько актеров первого сезона, в том числе Перси Хайнс Уайт и Джейми МакШейн, не вернутся в новых сериях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мистический сериал "Уэнздей" Тима Бертона стал рекордсменом Netflix.

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