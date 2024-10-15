Обновленная Windows 11 на самом деле Windows 12? Эксперты привели доказательства

Вышедшее в 2024 году обновление Windows 11 версии 24H2 вызывает много разговоров, ведь его называют не просто ежегодным апдейтом, а скрытой новой версией Windows, которую многие считали бы Windows 12. Несмотря на сохраненное название Windows 11, это обновление имеет фундаментальные изменения, что подталкивает к мнению: перед нами почти новая операционная система.

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Одной из главных причин такого сравнения является возвращение Microsoft к циклу трехлетних релизов больших обновлений, который компания практиковала в Windows 10. Однако вместо того, чтобы официально выпускать Windows 12, корпорация решила оставить новые функции в пределах Windows 11. Это напоминает модель, когда новые версии системы появлялись преимущественно вместе с покупкой новых ПК, сообщает XDA.

Ключевым отличием версии 24H2 является использование новой платформы под кодовым названием Germanium. В отличие от предыдущих обновлений (22H2 и 23H2), построенных на старой основе, Germanium приносит значительные внутренние изменения, включая лучшую оптимизацию для устройств на базе Arm. Это делает систему более эффективной даже на старых компьютерах.

Несмотря на глубокие технические изменения, визуально и функционально для рядовых пользователей ОС осталась почти неизменной. Новые функции, такие как поддержка различных форматов архивов и команда Sudo в терминале, полезны, но не революционны. Прорывные инновации в большинстве своем сосредоточены вокруг Copilot+, но чтобы воспользоваться полным набором возможностей, пользователям придется приобрести новые ПК с процессорами с поддержкой NPU.

Такие функции, как живые субтитры с переводом в реальном времени и генерация изображений в автономном режиме, доступны только на новых компьютерах, выпущенных после июня 2024 года. Microsoft продолжает стимулировать покупателей обновлять оборудование, сохраняя поддержку для старых устройств, но направляя интересные новинки на современные модели.

Подход Microsoft выгоден и для компании, и для партнеров-производителей, получающих стимул продавать новые устройства. В то же время, это решение помогает избежать резкой критики, которую компания получила после выхода Windows 11, когда многие пользователи были вынуждены обновить оборудование.

Несмотря на отсутствие официального названия Windows 12, впечатляющие изменения под капотом 24H2 дают основания полагать, что новая ОС уже фактически здесь. Будущее покажет, решится ли Microsoft на выпуск версии под названием Windows 12, но к настоящему моменту ее ключевые функции уже начинают формироваться в новом обновлении.

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