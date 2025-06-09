Обязательно ли стирать новую одежду перед тем, как носить: эксперты дали ответ

Новую одежду мы автоматически воспринимаем, как чистую. Однако существует также распространенное мнение, что вещи, только что принесенные из магазина, особенно те, которые непосредственно контактируют с телом, нуждаются в стирке перед тем, как вы наденете их на себя

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Правда это или миф, решили выяснить редакторы блога Марты Стюарт. Они обратились к экспертам – дизайнеру одежды Кристине Аргониш и владелице клининговой компании Дон Ариас-Спинелли. Эксперты были единодушны: новую одежду стирать нужно.

Правило стирки перед первым ношением было особенно важным в прошлом, когда одежду чаще красили и обрабатывали менее регулируемыми химикатами. В таком случае очистка помогает удалить любые остаточные красители, фабричные покрытия или другие неизвестные вещества, которые могут раздражать кожу или переноситься на другие ткани. То есть, постирав новые темно-синие джинсы, вы будете уверены, что они не оставят пятно на вашем белом диване.

Да, сейчас химия, которая применяется к текстилю, стала более безопасной. Однако остался еще один важный аргумент: вы не всегда знаете, где была ваша одежда до того, как вы ее приобрели. В каких условиях она отшивалась (особенно, если речь идет о масс-маркете) и хранилась, кто мерил вещь до вас.

Кристина Аргониш также посоветовала обратить внимание на этикетку только что приобретенной вещи. Не все из них можно отправлять в стиральную машину. Некоторые нуждаются в химической чистке. В таком случае одежду нужно сдать в соответствующий сервис.

Отдельного внимания требуют вещи, которые непосредственно контактируют с телом – нижнее белье, спортивная одежда, футболки и тому подобное. Их нужно стирать, даже если на этикетке указано, что вещь была очищена перед продажей.

Советы по стирке новой одежды

Стирайте темные и светлые вещи отдельно (по крайней мере, сначала). Даже если вы обычно пропускаете сортировку вещей перед тем, как отправить их в барабан стиралки, ее важно соблюдать, когда речь идет о новой одежде. Это поможет избежать нежелательного переноса краски с одного предмета на другой.

Используйте холодную воду. Холодная вода помогает уменьшить выцветание цвета. Ваша вещь дольше останется яркой.

Добавьте белый уксус. Очищающие свойства белого уксуса кажутся бесконечными. Он, в частности, поможет сохранить яркость ярких вещей и удалить любые заводские запахи при добавлении в стирку.

Всегда проверяйте этикетки ухода. Некоторые вещи, такие как шелк, шерсть или деликатные смеси, требуют особого ухода. Всегда читайте этикетку и обращайтесь с каждой вещью соответствующим образом.

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