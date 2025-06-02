Очень бюджетные и сытные бризоли с оригинальной начинкой: рецепт блюда для перекуса и праздничного стола

Бризоли – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое готовится элементарно. Стоит отметить, что готовить их можно с мясным фаршем, а также сыром, пюре, колбасой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с пюре и колбасой.

Ингредиенты:

Вафли – 1 упаковка

Пюре картофельное – 300 г

Колбаса – 1/2 шт.

Яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Намажьте картофельное пюре на вафли, сверху колбасу и снова вафли.

2. Обмокните в яичном кляре.

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

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