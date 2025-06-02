УкраїнськаУКР
русскийРУС

Очень бюджетные и сытные бризоли с оригинальной начинкой: рецепт блюда для перекуса и праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Бризоли – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое готовится элементарно. Стоит отметить, что готовить их можно с мясным фаршем, а также сыром, пюре, колбасой.

Видео дня
Домашние бризоли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с пюре и колбасой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Вафли – 1 упаковка
  • Пюре картофельное – 300 г
  • Колбаса – 1/2 шт.
  • Яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Намажьте картофельное пюре на вафли, сверху колбасу и снова вафли.

Картофельное пюре

2. Обмокните в яичном кляре.

Приготовление блюда

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Готовые бризоли

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: