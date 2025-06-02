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Очень бюджетные и сытные бризоли с оригинальной начинкой: рецепт блюда для перекуса и праздничного стола
Бризоли – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое готовится элементарно. Стоит отметить, что готовить их можно с мясным фаршем, а также сыром, пюре, колбасой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с пюре и колбасой.
Ингредиенты:
- Вафли – 1 упаковка
- Пюре картофельное – 300 г
- Колбаса – 1/2 шт.
- Яйца – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Намажьте картофельное пюре на вафли, сверху колбасу и снова вафли.
2. Обмокните в яичном кляре.
3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
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