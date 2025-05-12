Очень сочное и вкусное тушеное мясо: какой фрукт обязательно нужно добавить для мягкости

Если вы хотите приготовить очень сочное и вкусное мясо на сковороде, кулинары советуют добавить яблоки, лук. Именно эти два ингредиента, а особенно яблоки, сделают мясо очень мягким и сочным.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень сочного мяса, с яблоками и луком.

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 2 шт.

Корица – 1/2 ч.л.

Мускатный орех – 1/2 ч.л.

Кориандр – 1/2 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Масло – 2 ст.л.

Масло – 30 г

Яблоки – 3-4 шт.

Лук – 2 шт.

Винный или яблочный уксус – 1,5 ч.л

Яблочный сок или вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на кусочки и прижать ладонью, чтобы кусочки стали тоньше. Добавить кориандр, корицу, мускатный орех, соль, перец и масло. Если есть возможность, дайте мясу промариновать специями 30 минут.

2. Очистить лук и яблоки от кожуры и сердцевины и нарезать все полукольцами.

3. На очень разогретой сковороде обжарить мясо с обеих сторон по 1-2 минуте и отложить в сторону.

4. В эту же сковородку добавить масло и обжарить лук до румяности, добавить яблоки, накрыть крышкой и жарить до мягкости яблок. Влить яблочный сок или воду, винный (яблочный) уксус, выложить кусочки мяса. Сок, выделившийся из мяса, тоже вылить к остальным ингредиентам. Накрыть крышкой и протушить около 10 минут.

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